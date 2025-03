Cos'è l'addestramento del modello?

A differenza dell'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato non presuppone la preesistenza di risposte "corrette" e quindi non utilizza segnali di supervisione o funzioni di perdita convenzionali. Gli algoritmi di apprendimento non supervisionato cercano di scoprire modelli intrinseci nei dati non etichettati, come somiglianze, correlazioni o potenziali raggruppamenti, e sono più utili quando tali modelli non sono necessariamente evidenti agli osservatori umani.

Le categorie principali di algoritmi di apprendimento non supervisionato includono:

Gli algoritmi di clustering suddividono i punti dati senza etichetta in "cluster" o raggruppamenti, in base alla loro prossimità o somiglianza gli uni con gli altri. Ad esempio, il k-means clustering, un noto algoritmo di clustering, viene utilizzato nella segmentazione del mercato per raggruppare i clienti con attributi simili in K gruppi.

Come suggerisce il nome, gli algoritmi di apprendimento non supervisionati possono essere intesi in qualche modo come "capaci di ottimizzarsi". Ad esempio, questa animazione del professor Andrey Shabalin, Ph.D. dell'Università dello Utah, mostra come un algoritmo di k-means clustering ottimizza iterativamente il centroide di ciascun cluster.