Che cos'è la previsione?

Ecco alcune strategie comuni di previsione quantitativa:



Previsione delle serie temporali

Questo metodo quantitativo utilizza dati storici modellati come serie temporali per proiettare risultati futuri. Una serie temporale è una serie di punti dati tracciati in ordine cronologico.

I modelli di previsione delle serie temporali possono aiutare a rivelare tendenze prevedibili dei dati influenzate da cicli, fluttuazioni irregolari, stagionalità e altre variazioni.

L'analisi delle serie temporali viene spesso menzionata insieme alle previsioni delle serie. Mentre l'analisi delle serie temporali implica la comprensione dei relativi dati per ricavarne informazioni, la previsione va oltre l'analisi per prevedere i valori futuri.

La previsione delle serie temporali comprende una serie di metodi:

Naive

Il metodo naive utilizza i dati del periodo precedente come previsione per il periodo successivo. Questo lo rende il metodo di previsione più semplice per le serie temporali ed è spesso considerato un benchmark preliminare.

Media mobile semplice

La tecnica della media mobile semplice calcola la media dei punti dati degli ultimi T periodi e funge da previsione per il periodo successivo.

Media mobile ponderata

Questo metodo si basa sulla semplice tecnica della media mobile, ma con un peso applicato a ciascun punto dati degli ultimi periodi T.

Livellamento esponenziale

Il livellamento esponenziale funziona applicando una media ponderata esponenzialmente ai dati della serie temporale. I pesi diminuiscono esponenzialmente man mano che i dati diventano più vecchi: più i dati sono recenti, maggiore è il loro peso.

Un coefficiente di livellamento (chiamato anche fattore di livellamento o parametro di livellamento) controlla i pesi assegnati ai dati passati e attuali. Utilizzando questi pesi, la media mobile ponderata viene quindi calcolata e funge da previsione. Questa previsione diventa una versione semplificata di una serie temporale, eliminando fluttuazioni, rumore, valori anomali e variazioni casuali dai dati.

Il livellamento esponenziale normalmente non richiede un set di dati enorme, il che lo rende un buon metodo di previsione per le proiezioni a breve termine. E, poiché dà maggior peso ai dati attuali, il livellamento esponenziale può adattarsi rapidamente alle tendenze nuove o in evoluzione.

Indice stagionale

Un indice stagionale può essere prezioso per le aziende la cui produzione o domanda di beni o servizi dipende dai vari periodi dell'anno.

Per calcolare l'indice stagionale, si prende la domanda media di una particolare stagione e si divide per la domanda media di tutte le stagioni. Queste medie vengono solitamente calcolate con una tecnica di media mobile, ma si può anche applicare uno smoothing esponenziale utilizzando i dati della serie temporale solo per quella stagione. Un indice stagionale risultante inferiore a 1 indica una domanda inferiore alla media, mentre un valore superiore a 1 denota una domanda superiore alla media.

Per stimare la previsione per la prossima stagione, la domanda prevista sarà moltiplicata per l'indice stagionale corrispondente.

Modelli causali

I modelli causali sono un'espressione matematica delle relazioni causali nei dati. Questi modelli di previsione possono essere adatti per offrire un orizzonte temporale più lungo.

Modelli di regressione

I modelli basati sulla regressione analizzano il rapporto tra una variabile di previsione o dipendente e una o più variabili predittive o indipendenti. Un esempio di modello di regressione è la regressione lineare, che rappresenta una relazione lineare tra una variabile previsionale e una variabile predittiva.

Modelli econometrici

I modelli econometrici sono simili ai modelli di regressione, ma si concentrano su variabili economiche, come tassi di interesse e inflazione, e relazioni economiche, come condizioni di mercato e prezzi degli asset.

Vantaggi e limiti della previsione quantitativa

La previsione quantitativa offre questi vantaggi:

È basato su numeri e matematica, il che può portare a previsioni più obiettive.

Fornisce output coerenti, replicabili e strutturati che aiutano a semplificare l'analisi in intervalli di tempo specifici.

Ma questo approccio di previsione presenta anche alcune insidie: