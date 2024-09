"Per le previsioni, ora chiediamo ai nostri supervisori dello stabilimento di accedere al foglio di pianificazione della produzione creato da ActionKPI", spiega Redmond. "Possono modificare gli orari, le specie e i tagli per costruire un piano di produzione giornaliero che viene inserito direttamente nella coda di previsione. Possiamo quindi vedere questi livelli pianificati nel modulo di vendita e identificare il valore in dollari della produzione per specie, per mese e per stabilimento".

“Possiamo tenere conto di tutto”, continua. “Possiamo prevedere le utility, prevedere il CapEx. Possiamo prevedere il costo del personale per un particolare stabilimento o reparto. E possiamo raggruppare tutto questo in vari report e monitorarli attraverso dashboard personalizzate. Non stiamo più calcolando numeri. Aggiorniamo semplicemente il sistema, facciamo uno screenshot e lo inseriamo in un PowerPoint. E poi inviamo tutto al titolare e al consiglio per la revisione".



Oltre alle capacità di previsione, la soluzione di redditività integrata aiuta anche nella gestione dell'inventario.



"Nel settore forestale, i bilanci delle scorte sono sempre complicati", osserva Redmond. “Durante la primavera, quando la neve inizia a sciogliersi, è molto difficile estrarre i tronchi a causa delle condizioni della strada. Solitamente, dobbiamo andare avanti con il legname che abbiamo in inventario in quel momento. Quindi, essere in grado di tenere d'occhio i livelli attuali in tutta l'azienda ci permette di non rimanere a corto di legname o di una specie specifica".



E la funzionalità della piattaforma non si ferma qui. Come spiega Redmond: "L'ultimo strumento di previsione che ho utilizzato non offriva una funzione di commento. Ma con IPS abbiamo potuto utilizzare i commenti fin dal primo giorno, il che è molto utile. A volte si guarda una previsione e c'è una voce che è stata inserita due mesi prima, e non è facile ricordare cosa si stava facendo così indietro nel tempo. Ma basta vedere il commento, e tutto ha senso".