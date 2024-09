Dopo un'approfondita revisione dei requisiti di Mawgif, 1Direction Global ha consigliato IBM® Planning Analytics with Watson, una soluzione basata su IBM® TM1, un potente database in-memory e motore di calcolo.“Mawgif ha confrontato IBM Planning Analytics with Watson con le soluzioni della concorrenza e IBM forniva una maggiore automazione e potenza analitica multidimensionale, oltre a vantaggi in termini di costi”, afferma Bhupendra Berdia.“Siamo riusciti anche a creare dashboard in tempo reale a partire dalla piattaforma”.

Mawgif ha creato un sistema che razionalizza il flusso di informazioni in modo che il suo ERP comprenda e segua ogni transazione registrata da ogni parcometro.“Ogni transazione è unica, quindi come faccio a seguirla? Siamo riusciti a collegare il sistema operativo al sistema finanziario assicurandoci che comunichino tra loro e che vi sia riconciliazione automatica”, spiega Ali Haji.

La soluzione IBM Planning Analytics with Watson è entrata in funzione nel marzo 2020, proprio quando la pandemia globale di COVID-19 ha iniziato a scombussolare le attività economiche.Questa flessibile soluzione basata sull'AI ha permesso ai manager di Mawgif di accedere ai dati finanziari e operativi mentre lavoravano da remoto.“A causa dei diversi lockdown, sono rimasto bloccato nel Regno Unito per cinque mesi e mezzo lontano dal mio ufficio di Gedda”, racconta Ali Haji. “Ogni giorno potevo però seguire da più dashboard le attività in corso in tutti i paesi, compresi Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania”.

La soluzione IBM Planning Analytics with Watson ha iniziato a fornire una vista in tempo reale, trasparente e molto dettagliata delle attività di Mawgif.Sfruttando l'aumentato livello di agilità offerto dalla piattaforma, il team finanziario e di supporto al sistema di Mawgif ha avviato una serie di analisi per capire come i proventi delle aree di parcheggio venissero illegalmente sottratti e dove andassero a finire.Usando gli strumenti di IBM Planning Analytics with Watson, Mawgif ha scoperto che i furti si verificavano in tre diverse filiali e ha preso subito provvedimenti per mettere fine all'attività illecita.

“Non è stata un'impresa facile.Abbiamo scoperto i colpevoli in azione perché riuscivamo a vedere le transazioni nel momento in cui avvenivano”, racconta Ali Haji. “Data la delicatezza del caso, l'ho presentato ai dirigenti senior mostrando loro come fosse possibile vedere ogni parchimetro in ogni strada e chi lo stava usando: trasparenza completa.Sono rimasti molto colpiti, e tutto questo è stato possibile grazie a IBM”.