Quando Vaasan è stato chiamato a reagire all'impennata della domanda di prodotti all'inizio della pandemia DI COVID-19, si è reso conto che aveva già a disposizione gli strumenti giusti. “Sapevamo di avere il pieno controllo dei numeri”, afferma Alasaari.

Una volta stabilito quanti ordini costituivano la domanda effettiva e non semplicemente una risposta per i clienti delle panetterie in preda al panico, ha inserito i numeri in Planning Analytics. Vaasan è riuscita rapidamente a rassicurare le panetterie che poteva continuare a consegnare i prodotti. "Potevamo fornire loro cifre abbastanza esatte sulla capacità massima e sui chili che potevamo fornire per soddisfare il picco della domanda durante i primi giorni di COVID-19", afferma Alasaari.

Più tipicamente, Vaasan utilizza IBM Planning Analytics per la pianificazione finanziaria mensile e per creare proiezioni per l'anno fiscale corrente e per quello successivo. La soluzione incorpora dati specifici, in tempo reale e storici sull'offerta attuale, sulla domanda e sui fattori economici esterni. Di conseguenza, l'azienda può continuare a ridurre la capacità in eccesso e offrire il mix di prodotti che i clienti richiedono.

Vaasan dispone di un repository di dati ampio e approfondito, che include i dati storici sull'utilizzo dell'energia impiegati dalla soluzione Planning Analytics per prevedere l'utilizzo dell'energia. Un consumo energetico previsto più accurato aiuterà l'azienda a perfezionare ulteriormente il processo di pianificazione finanziaria. "Ora disponiamo di stime abbastanza accurate sia sul nostro consumo energetico, sia sui prezzi dell’energia," afferma Alasaari. "Questi vanno a far parte dei nostri profitti e perdite (P&L) per i mesi futuri e, in base ai volumi che prevediamo di produrre, sappiamo quindi quale sarà il nostro costo energetico tra sei o otto mesi."

La creazione di previsioni accurate sul consumo energetico era un'operazione manuale, lunga e noiosa, resa più complicata dal fatto che l'azienda opera in più Paesi e deve acquistare energia da più fornitori. Vaasan supporta l'automazione di queste attività manuali e noiose che la soluzione Planning Analytics può invece svolgere in modo più rapido e accurato.

“Stiamo perseguendo l'automazione perché abbiamo persone valide”, afferma Alasaari. “Sono persone intelligenti, gente saggia. Desideriamo che guardino al futuro e che non debbano svolgere un lavoro manuale e tedioso, se possiamo automatizzarlo”. La soluzione Planning Analytics può farlo, secondo le parole di Alasaari, “in modo più veloce, più economico e con maggiore precisione”.

Parlando di velocità, l'implementazione del modulo di analisi dei centri di costo ha richiesto solo poche settimane per la sua completa messa in opera e il suo collaudo. “L'installazione e l'implementazione sono state eseguite in modo velocissimo utilizzando l'API REST della soluzione Planning Analytics”, afferma Sipola. Il modulo del centro di costo è un pacchetto preconfigurato che può essere eseguito su qualsiasi piattaforma, tra cui il software IBM Watson Studio, estendendo le funzionalità della soluzione Planning Analytics.

Alasaari spera di estendere l'uso del modulo di analisi dei centri di costo ad altre aree dell'azienda, compresa la segnalazione di anomalie negli ordini giornalieri. "Se vediamo che un cliente di solito ci ordina hamburger e panini per hot dog ogni mercoledì, ma questa settimana manca l'ordine, possiamo verificare se il cliente ha dimenticato l'ordine, se l'ordine è bloccato in un punto del processo o se si è verificato qualche altro problema." Ciò potrebbe migliorare la soddisfazione del cliente e contribuire a ridurre le carenze di prodotti.

Vaasan ha adottato un approccio modulo per modulo per estendere la pianificazione e l'analisi e utilizzare la soluzione Planning Analytics in tutta l'organizzazione. Man mano che ogni implementazione dimostra il suo valore, l'azienda passa a quella successiva. Il suo rapporto con Intito è centrale per questa strategia utilizzata attualmente. Come afferma Sipola, "È davvero bello per noi essere stati in grado di costruire questo rapporto di fiducia in modo da essere un'estensione dell'organizzazione Vaasan."

Dal momento che Intito è un apprezzato Business Partner IBM, può integrare le funzionalità più recenti in Vaasan. "Possiamo sperimentare cose nuove ed entusiasmanti, quindi è un vantaggio reciproco", conclude Sipola.