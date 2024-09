"È difficile per chi vive all'estero capire la complessità dell'attività bancaria in questo Paese, dati i tanti scenari per i tassi di cambio, i tassi di inflazione e le ipotesi macroeconomiche", afferma Guillermo Palombella, Consulting Director del business partner IBM KMG Analytics. "Il team di pianificazione rimaneva spesso in ufficio fino alle due del mattino e lavorava anche nei fine settimana, con tutti i fogli di calcolo aperti e collegati tra loro, e trascorreva un'enorme quantità di tempo a eseguire calcoli in Excel per verificare che i dati fossero coerenti".

Lavorare con così tanti fogli di calcolo aumentava il rischio di errori e ritardi. "Molti errori venivano commessi durante la compilazione dei fogli di calcolo", spiega Carranza. "A causa di tutti i collegamenti tra i vari fogli di calcolo, non sempre ottenevamo i risultati attesi, quindi dovevamo ricontrollare. A quel punto abbiamo iniziato a cercare un software di pianificazione, e KMG Analytics ci ha proposto IBM Planning Analytics with Watson, all'epoca noto come TM1".