Cos'è l'apprendimento d'insieme?

Per addestrare il meta-learner, è importante utilizzare un set di dati diverso da quello utilizzato per addestrare i base learner. L'utilizzo dello stesso set di dati per addestrare i base learner e il meta-learner può comportare l'overfitting. Questo può richiedere l'esclusione di istanze di dati dai dati di addestramento del base learner da utilizzare come dati di test, che a loro volta diventano dati di addestramento per il meta-learner. La letteratura spesso raccomanda tecniche come la convalida incrociata per garantire che questi set di dati non si sovrappongano.17

Come per il bagging, il modulo sklearn.ensemble in Python fornisce varie funzioni per l'implementazione di tecniche di stacking.