L'AI generativa, il low-code e l'uso limitato di codice sono tre modi diversi che consentono di generare codici in modo rapido. Tuttavia, gli strumenti low-code e con uso limitato di codice dipendono da modelli e librerie di componenti precostituiti. Gli strumenti consentono al personale senza particolare competenze di codifica di utilizzare interfacce visive e controlli intuitivi come drag and drop per creare e modificare le applicazioni in modo rapido ed efficiente, mentre il codice vero e proprio rimane nascosto in background.

Al contrario, l'AI generativa per il software di creazione del codice non utilizza modelli e librerie di componenti. Il software legge le richieste di uno sviluppatore in linguaggio semplice e suggerisce nuovi snippet di codice che produrranno i risultati desiderati.

Sebbene gli strumenti low-code e con uso limitato di codice siano generalmente destinati a utenti business e a sviluppatori non professionisti, sia gli sviluppatori professionisti sia gli altri utenti possono utilizzare software AI per la generazione di codici.