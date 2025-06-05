Cos'è un modello di serie temporale?

Una serie temporale stazionaria ha proprietà statistiche statiche, come la media e la varianza. Con la stazionarietà, i punti dati possono variare con la stagionalità, ma non c'è tendenza maggiore. Una serie temporale delle temperature globali medie annue moderne non sarebbe stazionaria a causa degli effetti dei cambiamenti climatici che fanno aumentare le temperature.

La stazionarietà è necessaria per il funzionamento efficace della maggior parte dei modelli di serie temporali. Il test di Dickey-Fuller rivela se un set di dati è stazionario. I set di dati di serie temporali senza stazionarietà possono essere trasformati con tecniche come la differenziazione per rimuovere le tendenze e isolare altri modelli, come la stagionalità e l'autocorrelazione.