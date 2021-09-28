Il bagging e il boosting sono i due tipi principali di metodi di apprendimento d'insieme. Come evidenziato in questo studio (link esterno a ibm.com), la principale differenza tra questi metodi di apprendimento è il modo con cui vengono addestrati. Nel bagging, i weak learner vengono addestrati in parallelo, mentre nel boosting l'apprendimento avviene in sequenza. Si costruisce così una serie di modelli e a ogni nuova iterazione del modello vengono aumentati i pesi dei dati classificati non correttamente nel modello precedente. Questa ridistribuzione dei pesi aiuta l'algoritmo a individuare i parametri su cui deve concentrarsi per migliorare le sue prestazioni. AdaBoost, acronimo di "adaptive boosting algorithm", è uno degli algoritmi di boosting più popolari in quanto è stato uno dei primi del suo genere. Altri tipi di algoritmi di boosting includono XGBoost, GradientBoost e BrownBoost.

Un'altra differenza tra bagging e boosting è nel modo in cui vengono utilizzati. Ad esempio, i metodi di bagging di solito vengono utilizzati sui weak learner che mostrano alta varianza e bassa distorsione, mentre i metodi di boosting vengono sfruttati quando si osserva una bassa varianza e alta distorsione. Sebbene il bagging possa essere utilizzato per evitare un overfitting, i metodi di boosting possono essere più inclini a questo (link esterno a ibm.com) anche se in realtà dipende dal set di dati. Tuttavia, l'ottimizzazione dei parametri può aiutare a evitare il problema.

Di conseguenza, il bagging e il boosting presentano anche diverse applicazioni nel mondo reale. Il bagging è stato sfruttato per i processi di approvazione dei prestiti e la genomica statistica, mentre il boosting è stato utilizzato maggiormente nelle app di riconoscimento delle immagini e nei motori di ricerca.