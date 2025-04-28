Classificatori di boosting del gradiente in Scikit-Learn e Caret

Il boosting del gradiente è un algoritmo di machine learning potente e ampiamente utilizzato nella data science, utilizzato per le attività di classificazione. Fa parte di una famiglia di metodi di apprendimento d'insieme, così come il bagging, che combina le previsioni di diversi modelli più semplici per migliorare le prestazioni complessive. La regressione con aumento del gradiente utilizza il boosting del gradiente per generare meglio i dati di output sulla base di una regressione lineare. Un classificatore di aumento del gradiente, che esplorerai in questo tutorial, utilizza il boosting del gradiente per classificare meglio i dati di input come appartenenti a due o più classi diverse.

Il boosting del gradiente è un aggiornamento dell'algoritmo adaboost che utilizza ceppi decisionali anziché alberi. Questi ceppi decisionali sono simili agli alberi di una foresta casuale, ma hanno solo un nodo e due foglie. L'algoritmo di boosting del gradiente costruisce i modelli in sequenza, ogni passaggio cerca di correggere gli errori dell'iterazione precedente. Il processo di addestramento inizia spesso con la creazione di un weak learner, come un albero decisionale superficiale per i dati di addestramento. Dopo quell'addestramento iniziale, il boosting del gradiente calcola l'errore tra i valori effettivi e quelli previsti (spesso chiamati residui) e poi addestra un nuovo stimatore per prevedere questo errore. Il nuovo albero viene aggiunto all'insieme per aggiornare le previsioni e creare uno strong learner. Il boosting del gradiente ripete questo processo fino all'arresto del miglioramento o fino al raggiungimento di un numero fisso di iterazioni. L'aumento stesso è simile alla discesa del gradiente, ma "abbassa" il gradiente introducendo nuovi modelli.

Il boosting presenta diversi vantaggi: ha buone prestazioni sui dati tabellari e può gestire sia dati numerici che categorici. Funziona bene anche con parametri predefiniti ed è robusto rispetto ai valori anomali nel set di dati. Tuttavia, può essere lento da addestrare e spesso molto sensibile agli iperparametri impostati per il processo di addestramento. Mantenere un numero inferiore di alberi creati può velocizzare il processo di addestramento quando si lavora con un set di dati di grandi dimensioni. Questo passaggio viene solitamente eseguito tramite il parametro della profondità massima. Anche il boosting del gradiente può essere soggetto a overfitting se non regolato correttamente. Per evitare un overfitting, puoi configurare il tasso di apprendimento per il processo di addestramento. Questo processo è più o meno lo stesso per un classificatore o un regressore che aumenta il gradiente e viene utilizzato nel popolare xgboost, che si basa sul boosting del gradiente aggiungendo la regolarizzazione.

In questo tutorial, imparerai a utilizzare due diversi linguaggi di programmazione e librerie di boosting del gradiente per classificare i pinguini utilizzando il celebre set di dati Palmer Penguins.

Puoi scaricare il notebook per questo tutorial da Github.