Classificatori di boosting del gradiente in Scikit-Learn e Caret

Il boosting del gradiente è un algoritmo di machine learning potente e ampiamente utilizzato nella data science, utilizzato per le attività di classificazione. Fa parte di una famiglia di metodi di apprendimento d'insieme, così come il bagging, che combina le previsioni di diversi modelli più semplici per migliorare le prestazioni complessive. La regressione con aumento del gradiente utilizza il boosting del gradiente per generare meglio i dati di output sulla base di una regressione lineare. Un classificatore di aumento del gradiente, che esplorerai in questo tutorial, utilizza il boosting del gradiente per classificare meglio i dati di input come appartenenti a due o più classi diverse.
Il boosting del gradiente è un aggiornamento dell'algoritmo adaboost che utilizza ceppi decisionali anziché alberi. Questi ceppi decisionali sono simili agli alberi di una foresta casuale, ma hanno solo un nodo e due foglie. L'algoritmo di boosting del gradiente costruisce i modelli in sequenza, ogni passaggio cerca di correggere gli errori dell'iterazione precedente. Il processo di addestramento inizia spesso con la creazione di un weak learner, come un albero decisionale superficiale per i dati di addestramento. Dopo quell'addestramento iniziale, il boosting del gradiente calcola l'errore tra i valori effettivi e quelli previsti (spesso chiamati residui) e poi addestra un nuovo stimatore per prevedere questo errore. Il nuovo albero viene aggiunto all'insieme per aggiornare le previsioni e creare uno strong learner. Il boosting del gradiente ripete questo processo fino all'arresto del miglioramento o fino al raggiungimento di un numero fisso di iterazioni. L'aumento stesso è simile alla discesa del gradiente, ma "abbassa" il gradiente introducendo nuovi modelli.
Il boosting presenta diversi vantaggi: ha buone prestazioni sui dati tabellari e può gestire sia dati numerici che categorici. Funziona bene anche con parametri predefiniti ed è robusto rispetto ai valori anomali nel set di dati. Tuttavia, può essere lento da addestrare e spesso molto sensibile agli iperparametri impostati per il processo di addestramento. Mantenere un numero inferiore di alberi creati può velocizzare il processo di addestramento quando si lavora con un set di dati di grandi dimensioni. Questo passaggio viene solitamente eseguito tramite il parametro della profondità massima. Anche il boosting del gradiente può essere soggetto a overfitting se non regolato correttamente. Per evitare un overfitting, puoi configurare il tasso di apprendimento per il processo di addestramento. Questo processo è più o meno lo stesso per un classificatore o un regressore che aumenta il gradiente e viene utilizzato nel popolare xgboost, che si basa sul boosting del gradiente aggiungendo la regolarizzazione.
In questo tutorial, imparerai a utilizzare due diversi linguaggi di programmazione e librerie di boosting del gradiente per classificare i pinguini utilizzando il celebre set di dati Palmer Penguins.
Puoi scaricare il notebook per questo tutorial da Github.
Sebbene tu possa scegliere tra diversi strumenti, questo tutorial ti spiega come configurare un account IBM per utilizzare un Jupyter Notebook su watsonx.
Accedi a watsonx.ai utilizzando il tuo account IBM Cloud.
Crea un progetto watsonx.ai.
Puoi ottenere l'ID del tuo progetto dall'interno del tuo progetto. Fai clic sulla scheda Gestisci. Quindi, copia l'ID del progetto dalla sezione Dettagli della pagina Generali. Per questo tutorial ti serve questo ID.
Crea un Jupyter Notebook.
Quando crei il notebook, assicurati di selezionare "Runtime 24.1 on R 4.3 S (4 vCPU 16 GB RAM)". Questo passaggio aprirà un ambiente Jupyter Notebook in cui puoi copiare il codice ottenuto da questo tutorial. In alternativa, puoi scaricare questo notebook sul tuo sistema locale e caricarlo nel tuo progetto watsonx.ai come asset. Per visualizzare altri tutorial su Granite, visita l'IBM Granite Community. Questo Jupyter Notebook è disponibile su GitHub.
In R, la libreria di caret è un potente strumento per la preparazione dei dati generale e per l'adattamento del modello. La utilizzerai per preparare i dati e per addestrare il modello stesso.
install.packages('gbm')
install.packages('caret')
install.packages('palmerpenguins')
library(gbm)
library(caret)
library(palmerpenguins)
head(penguins) # head() returns the top 6 rows of the dataframe
summary(penguins) # prints a statistical summary of the data columns
La funzione createDataPartition del pacchetto caret per dividere il set di dati originale in un set di addestramento e test e dividere i dati in set di addestramento (70%) e set di test (30%).
dim(penguins)
# get rid of any NA
penguins <- na.omit(penguins)
parts = caret::createDataPartition(penguins$species, p = 0.7, list = F)
train = penguins[parts, ]
test = penguins[-parts, ]
Ora sei pronto per addestrare e testare.
Il metodo di addestramento della libreria caret utilizza formule R, in cui la variabile dipendente (spesso chiamata anche target) si trova sul lato sinistro di una tilde "~". Le variabili indipendenti (spesso chiamate anche caratteristiche) si trovano sul lato destro della '~'. Ad esempio:
height ~ age
Questo passaggio prevede l'altezza in base all'età.
Per eseguire l'addestramento caret, si passano la formula, i dati di addestramento e il metodo da utilizzare. La libreria caret fornisce metodi per diversi tipi di addestramento, quindi impostando il metodo come "gbm" si specifica di usare il boosting del gradiente. Il parametro successivo configura il processo di addestramento. Il metodo "repeatedcv" esegue la convalida incrociata X-fold su sottocampioni dei punti dati del set di addestramento. In questo caso, si specificano 3 ripetizioni di convalida incrociata di 5-fold utilizzando un set diverso di fold per ogni convalida incrociata.
model_gbm <- caret::train("species ~ .",
data = train,
method = "gbm", # gbm for gradient boosting machine
trControl = trainControl(method = "repeatedcv",
number = 5,
repeats = 3,
verboseIter = FALSE),
verbose = 0)
Ora puoi usare il modello predittivo per fare previsioni sui dati dei test:
pred_test = caret::confusionMatrix(
data = predict(model_gbm, test),
reference = test$species
)
print(pred_test)
Questo passaggio stampa:
Confusion Matrix and Statistics
Reference
Prediction Adelie Chinstrap Gentoo
Adelie 42 0 0
Chinstrap 0 20 0
Gentoo 1 0 35
Overall Statistics
Accuracy : 0.9898
95% CI : (0.9445, 0.9997)
No Information Rate : 0.4388
P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16
Kappa : 0.984
Mcnemar's Test P-Value : NA
Statistics by Class:
Class: Adelie Class: Chinstrap Class: Gentoo
Sensitivity 0.9767 1.0000 1.0000
Specificity 1.0000 1.0000 0.9841
Pos Pred Value 1.0000 1.0000 0.9722
Neg Pred Value 0.9821 1.0000 1.0000
Prevalence 0.4388 0.2041 0.3571
Detection Rate 0.4286 0.2041 0.3571
Detection Prevalence 0.4286 0.2041 0.3673
Balanced Accuracy 0.9884 1.0000 0.9921
A causa della natura della convalida incrociata con fold, la sensibilità e la specificità per ogni classe possono essere leggermente diverse da quelle osservate qui, anche se la precisione sarà la stessa. La precisione è abbastanza buona, anche con il pinguino Chinstrap, che costituisce il 20% del set di dati di addestramento.
Ora imparerai come creare un modello di boosting del gradiente in Python. Nello stesso progetto creato in precedenza, crea un Jupyter Notebook.
Crea un Jupyter Notebook utilizzando Python 3.11 in IBM Watson Studio. Assicurati di selezionare "Runtime 24.1 on Python 3.11 XXS (1 vCPU 4 GB RAM)" quando crei il notebook. Ora puoi creare un classificatore di boosting del gradiente usando Python.
Questo passaggio installa le librerie che verranno usate per addestrare e testare il classificatore di boosting del gradiente. L'addestramento stesso viene eseguito con scikit-learn e i dati provengono dalla libreria palmerpenguins.
!pip install seaborn pandas scikit-learn palmerpenguins
Ora installi le librerie nell'ambiente notebook:
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from palmerpenguins import load_penguins
Come nel codice R, ci sono alcuni NA nel set di dati dei pinguini che devono essere rimossi. Questo frammento di codice carica il set di dati, rimuove tutte le righe NA e quindi divide i dati in caratteristiche e target.
# Load the penguins
penguins = load_penguins() #initialize the dataset
penguins = penguins.dropna()
X = penguins.drop("species", axis=1)
y = penguins["species"]
Ora crei una suddivisione del set di dati per l'addestramento e il test, con il 70% dei dati raccolti per l'addestramento e il 30% riservato ai test.
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
X, y, test_size=0.3, random_state=42
)
Ora raccoglierai due elenchi dei nomi delle colonne, uno per le caratteristiche categoriche di X e un altro per le caratteristiche numeriche, ad es. float64 o int64. Quindi, usi ColumnTransformer di scikit-learn per applicare diverse pre-elaborazioni a diversi tipi di colonne. Un OneHotEncoder viene applicato alle caratteristiche categoriche per convertirle in vettori binari. Uno StandardScaler viene applicato alle caratteristiche numeriche per standardizzarle attorno a una media f 0 e una varianza di 1.
# Define categorical and numerical features
categorical_features = X.select_dtypes(
include=["object"]
).columns.tolist()
numerical_features = X.select_dtypes(
include=["float64", "int64"]
).columns.tolist()
preprocessor = ColumnTransformer(
transformers=[
("cat", OneHotEncoder(), categorical_features),
("num", StandardScaler(), numerical_features),
]
)
Ora che hai creato il set di caratteristiche e il preprocessore, puoi creare una pipeline per addestrare il modello. Questa pipeline utilizza il preprocessore sui dati di input e poi li passa all'algoritmo Gradient Boosting per creare il classificatore. Con un set di dati più grande o più complesso, potrebbero essere necessari altri parametri di addestramento da configurare. Ad esempio, max_features, che imposta il numero di caratteristiche da considerare quando si cerca la migliore divisione, o max_depth, che limita il numero di nodi nell'albero. Questo frammento di codice imposta il parametro del criterio, che misura la qualità di una divisione per l'addestramento. In questo caso, stiamo utilizzando l'errore quadratico medio con punteggio di miglioramento di [Jerry Friedman] (https://jerryfriedman.su.domains/ftp/trebst.pdf) (link esterno a IBM)
pipeline = Pipeline([
("preprocessor", preprocessor),
("classifier", GradientBoostingClassifier(random_state=42,
criterion='friedman_mse', max_features=2)),
])
Successivamente, esegui la convalida incrociata per valutare le prestazioni della tua pipeline di machine learning sui dati di addestramento. Chiamando il metodo fit della pipeline creata, viene addestrato il modello. La funzione di perdita utilizza l'errore quadratico medio (o MSE) per impostazione predefinita.
# Perform 5-fold cross-validation
cv_scores = cross_val_score(pipeline, X_train, y_train, cv=5)
# Fit the model on the training data
pipeline.fit(X_train, y_train)
Ora che il modello è stato addestrato, prevedi il set di test e controlla le prestazioni:
# Predict on the test set
y_pred = pipeline.predict(X_test)
# Generate classification report
report = classification_report(y_test, y_pred)
Stampa i risultati:
print(f"Mean Cross-Validation Accuracy: {cv_scores.mean():.4f}")
print("\nClassification Report:")
print(report)
Questo passaggio stampa i seguenti risultati:
Mean Cross-Validation Accuracy: 0.9775
Classification Report:
precision recall f1-score support
Adelie 1.00 1.00 1.00 31
Chinstrap 1.00 1.00 1.00 18
Gentoo 1.00 1.00 1.00 18
accuracy 1.00 67
macro avg 1.00 1.00 1.00 67
weighted avg 1.00 1.00 1.00 67
Questi risultati sono molto vicini alla precisione riportata dai metodi R nella prima parte di questo tutorial.
IBM Granite è la nostra famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le applicazioni di AI. Esplora le opzioni di linguaggio, codice, serie temporali e guardrail.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Esplora gli approcci di apprendimento supervisionato, come le macchine a vettori di supporto e i classificatori probabilistici.
Impara i concetti fondamentali e sviluppa le tue competenze con laboratori pratici, corsi, progetti guidati, prove e molto altro.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e con una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda grazie all'esperienza leader di settore e alla gamma di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
Reinventa i flussi di lavoro e le operazioni critiche aggiungendo l'AI per massimizzare le esperienze, il processo decisionale in tempo reale e il valore di business.
Ottieni l'accesso completo a funzionalità che coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'AI. Crea soluzioni AI all'avanguardia con interfacce intuitive, workflow e accesso alle API e agli SDK standard di settore.