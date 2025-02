Che cos'è il clustering gerarchico?

Questi metodi, introdotti da Sokal e Michener7 , definiscono la distanza tra i cluster come la distanza media tra le coppie di punti in tutti i possibili accoppiamenti all'interno dei cluster. L'algoritmo può essere il metodo UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean) o il metodo WPGMA (Weighted Pair Group Method with Arithmetic mean). Il significato di "unweighted" (non ponderato) qui è che tutte le distanze contribuiscono in modo uguale a ciascuna media.

UPGMA è rappresentato dalla formula

1∣A∣·∣B∣∑a∈A∑b∈Bd(a,b)

dove *A* e *B* sono due serie di osservazioni e *d* è la distanza.

WPGMA è rappresentato dalla formula

d(i∪j,k)=d(i,k)+d(j,k)2

dove i e j sono i cluster più vicini che vengono combinati in ogni passaggio per formare un nuovo cluster dall'unione di i e j. Possiamo quindi calcolare la distanza da un altro cluster k, che è la media aritmetica delle distanze medie tra i punti dati in k e i e k e j.