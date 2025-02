Che cos'è l'upsampling?

L'upsampling è un modo efficace per gestire gli squilibri all'interno di un set di dati. Un set di dati sbilanciato è definito come un set di dati in cui una classe è fortemente sottorappresentata nel set di dati rispetto alla popolazione reale, creando distorsioni non intenzionali. Ad esempio, immagina che un modello sia addestrato a classificare le immagini come raffiguranti un gatto o un cane. Il set di dati utilizzato è composto per il 90% da gatti e il 10% da cani. I gatti in questo scenario sono sovrarappresentati e, se abbiamo un classificatore che prevede i gatti ogni volta, produrrà una precisione del 90% per la classificazione dei gatti, ma dello 0% per la classificazione dei cani. Il set di dati squilibrato in questo caso farà sì che i classificatori favoriscano l'accuratezza per la classe maggioritaria a spese della classe minoritaria. Lo stesso problema può verificarsi con i set di dati multi-classe.1

Il processo di upsampling contrasta il problema del set di dati sbilanciato. Popola il set di dati con punti sintetizzati a partire dalle caratteristiche della classe di minoranza del set di dati originale. In questo modo si bilancia il set di dati aumentando di fatto il numero di campioni per una classe di minoranza sottorappresentata, fino a quando il set di dati non contiene un rapporto di punti uguale in tutte le classi.

Anche se gli squilibri possono essere osservati semplicemente tracciando i conteggi dei punti dati in ciascuna classe, non ci dice se influiranno molto sul modello. Fortunatamente, possiamo utilizzare le metriche delle prestazioni per valutare l'efficacia di una tecnica di upsampling nella correzione dello squilibrio di classe. La maggior parte di queste metriche riguarderà la classificazione binaria, in cui sono presenti solo due classi: una positiva e una negativa. Di solito, la classe positiva è la classe di minoranza, mentre la classe negativa è la classe di maggioranza. Due metriche popolari sono le curve ROC (Receiver Operating Characteristic) e le curve precisione-richiamo.1