In questo tutorial, utilizzerai Docling di IBM e IBM Granite vision open source, embedding basati su testo e modelli di IA generativa per creare un sistema RAG. Questi modelli sono disponibili tramite vari framework open source. In questo tutorial, useremo Replicate per connetterci ai modelli IBM Granite vision e ai modelli di AI generativa, e HuggingFace per connetterci al modello di embedding.