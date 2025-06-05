Scalabilità dell'inferenza per migliorare la RAG multimodale 

I recenti progressi nelle strategie di inferenza che aumentano le risorse e utilizzano algoritmi complessi in fase di test stanno ridefinendo il modo in cui gli LLM affrontano compiti di ragionamento complessi e forniscono output di qualità superiore in diverse modalità di input. Il ridimensionamento dell'inferenza ottimizza la chain of thought (CoT) ampliando la profondità del ragionamento. Questa espansione consente ai modelli di produrre chain of thought più lunghe e dettagliate attraverso il prompt iterativo o la generazione in più fasi. La scalabilità dell'inferenza può essere utilizzata per migliorare la RAG multimodale, perché si concentra sull'interazione tra dimensioni del modello, budget dei computer e l'ottimizzazione pratica dei tempi di inferenza per applicazioni del mondo reale.

Inoltre, le leggi sulla scalabilità e i risultati dei benchmark enfatizzano i compromessi tra strategie di preformazione, messa a punto, tempo di inferenza e algoritmi avanzati per la selezione degli output. Sia i modelli più grandi che quelli più piccoli traggono beneficio dalla scalabilità dell'inferenza poiché consente anche ai sistemi a risorse limitate di avvicinarsi alle prestazioni degli LLM all'avanguardia. Questo tutorial dimostra l'impatto delle tecniche di ottimizzazione sulle prestazioni del modello, offrendo una guida attuabile per bilanciare precisione, latenza e costi nelle distribuzioni RAG multimodali.

Questo tutorial è progettato per sviluppatori, ricercatori e appassionati di intelligenza artificiale che desiderano migliorare la propria conoscenza della gestione dei documenti e delle tecniche avanzate di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Imparerai come sfruttare la potenza della scalabilità dell'inferenza per migliorare la pipeline RAG multimodale creata nella procedura precedente. Sebbene questo tutorial si concentri sulle strategie per la scalabilità nel RAG multimodale focalizzato specificamente sui modelli IBM® Granite Large Language, principi simili sono applicabili ai modelli più diffusi, inclusi quelli di OpenAI (ad esempio, GPT-4, GPT-4o, ChatGPT) e DeepMind.