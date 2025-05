Che cos'è il ragionamento nell'AI?

L'agentic reasoning consente agli agenti AI di svolgere compiti in modo autonomo. Gli agenti semplici si basano su regole predefinite, mentre gli agenti basati su modelli utilizzano la loro percezione e memoria attuali, oltre a un insieme di regole, per operare negli ambienti. Gli agenti basati su obiettivi pianificano e scelgono le azioni che li aiutano a raggiungere un obiettivo. Anche gli agenti basati sull'utilità hanno un obiettivo da raggiungere, ma considerano anche quanto sarà ottimale il risultato.

Due paradigmi di ragionamento comuni per l'agentic AI includono ReAct (Reasoning and Action) e ReWOO (Reasoning WithOut Observation). ReAct impiega una strategia del tipo pensa-agisci-osserva per risolvere i problemi passo passo e migliorare le risposte in modo iterativo. ReWOO pianifica in anticipo prima di formulare una risposta.