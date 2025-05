L’adozione dell'AI "esploderà" con il calo dei costi

L'adozione dell'AI non è priva di sfide. L'IBM Institute for Business Value ha identificato diverse sfide comuni nell'adozione dell'AI. Le organizzazioni devono affrontare le questioni legate alla privacy dei dati e all'AI responsabile.



Promuovere sistemi di AI etici e garantire trasparenza è fondamentale per mantenere la fiducia. Le aziende devono anche investire nello sviluppo delle competenze nell'AI per costruire conoscenze approfondite e supportare le iniziative guidate dall'AI. L'allocazione dei budget per le strategie di AI e la risoluzione dei problemi di integrazione dei workflow rimangono fattori chiave.

L'Institute for Business Value, in collaborazione con Oxford Economics, ha intervistato 400 leader globali in 17 settori e 6 aree geografiche nei mesi di ottobre e novembre 2024. Il sondaggio ha rivelato che i rispondenti stanno “ancora faticando” a trasformare le operazioni aziendali con l’AI, ma ritengono di essere “sull’orlo” di una svolta.

Se il 2024 è stato un anno di sperimentazione, il 2025 sarà un anno in cui tali sperimentazioni si trasformeranno in pratiche comuni. Tuttavia, il passaggio dalla sperimentazione e da casi d'uso isolati e a basso rischio a una visione strategica aziendale per l'adozione dell'AI non è un percorso lineare.



Man mano che le barriere alle nuove tecnologie si abbassano con modelli più economici, possiamo aspettarci una rinnovata attenzione alle implementazioni responsabili. I leader sanno che l'AI può essere realizzata in modo più rapido ed economico che mai, ma farlo in modo sicuro e responsabile è un obiettivo che le aziende stanno perseguendo nel 2025.