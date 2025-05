L'AI sul posto di lavoro

I software e le app basati sull'AI possono trasformare i processi HR semplificando il reclutamento, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti e la gestione della forza lavoro. Ciò potrebbe includere l'automazione di processi critici e ripetitivi come le richieste di lavoro, lo screening dei curriculum o la verifica dell'impiego. Inoltre, si potrebbe anche usare un sistema AI per creare corsi di onboarding personalizzati.

Alcune organizzazioni utilizzano l'AI per analizzare i dati sulle prestazioni dei dipendenti, come le metriche di produttività, per individuare candidati validi per la promozione interna o per identificare persone promettenti in cerca di lavoro. Altre potrebbero utilizzare i chatbot per fornire un self-service conversazionale sulle risorse umane in qualsiasi momento della giornata.