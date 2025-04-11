Utilizzo di agenti AI nelle vendite

Autori

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

In che modo gli agenti AI possono aiutare nelle vendite?

Gli agenti AI nelle vendite si riferiscono all'uso di strumenti basati sull'AI che possono automatizzare e migliorare le attività legate alle vendite in tempo reale. La tecnologia dell'agente AI può analizzare e apprendere dai dati di vendita e dei clienti di un'organizzazione in modo indipendente ed eseguire una serie di funzioni diverse per migliorare le esigenze aziendali.

Gli agenti AI creati per le vendite possono aiutare i team a gestire meglio le attività che richiedono tempo e ad avere conversazioni più produttive con i potenziali clienti attraverso l'uso dell'automazione e delle funzionalità AI. Il che può portare a una migliore esperienza del cliente e a tassi di conversione più elevati. Sebbene i chatbot siano in circolazione da qualche tempo, gli agenti AI sono una versione più recente di questa tecnologia che sta trasformando il modo in cui i team di vendita gestiscono le attività di sensibilizzazione, concludono accordi e inviano messaggi.

Ciò che distingue gli agenti AI è la capacità di agire in modo autonomo e di intervenire dove ritengono opportuno, con poco o nessun intervento umano. Man mano che i processi di acquisto si evolvono, i processi di vendita devono tenere il passo. Gli acquirenti di oggi sono pieni di informazioni e possono trovare un'ampia gamma di risorse per aiutarli a valutare il prodotto o il servizio, ben prima ancora che un venditore, in particolare un rappresentante per lo sviluppo delle vendite (SDR), li contatti.

Gli acquirenti si aspettano di più dalle organizzazioni e dalle aziende con cui interagiscono, in particolare per quanto riguarda le esperienze personalizzate.1 Senza questo tipo di approccio personalizzato fornito dagli strumenti di vendita con AI, è più probabile che un team di vendita perda il coinvolgimento del cliente. Questi strumenti AI possono fornire un'attenzione verso i lead di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rispondere alle richieste in ogni momento e consigliare i passaggi successivi immediati, ottimizzando i workflow per il team di vendita e mantenendo i clienti più soddisfatti.

Questi agenti AI possono fungere da metodo supplementare per i rappresentanti di vendita umani e aiutare i professionisti delle vendite più avanzati a raggiungere i clienti. Con l'AI generativa, gli assistenti AI sono diventati molto più avanzati e si stanno ancora evolvendo verso analisi predittive di livello superiore. Gli agenti AI per le vendite sono il livello successivo. Questi agente AI non possono sostituire il rappresentante commerciale umano, ma possono ottimizzare l'efficienza, aumentare le vendite e semplificare i workflow nel processo di vendita.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Come funzionano gli agenti AI nelle vendite

Gli agenti AI sono costruiti principalmente sfruttando tecnologie avanzate come il machine learning (ML), l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per migliorare i processi di vendita e le interazioni con i clienti. Il sistema è progettato per automatizzare e personalizzare il coinvolgimento dei clienti e potenziare la strategia di vendita, rendendola più efficiente ed efficace.2 Alcuni dei migliori agenti AI di vendita possono integrarsi perfettamente con i più diffusi stack tecnologici, come OpenAI, Salesforce, Slack e Hubspot.

Il fulcro degli agenti AI di vendita è l'integrazione con i sistemi di customer relationship management (CRM). I CRM memorizzano grandi quantità di dati sui clienti, tra cui cronologia degli acquisti, preferenze e interazioni. Gli agenti AI possono eseguire un'analisi approfondita dei dati per ottenere insight più approfonditi sui comportamenti dei clienti e le loro esigenze, consentendo loro di raggiungere potenziali lead in modo proattivo. Ad esempio, un agente AI potrebbe identificare i modelli di acquisto online di un cliente che indicano che è probabile che acquisti un determinato prodotto e attivare consigli personalizzati o azioni di follow-up.

Gli agenti AI possono gestire attività "dietro le quinte", come operare indipendentemente dall'input umano ed eseguire attività con una guida umana minima o assente. Adottano un approccio proattivo ai processi di vendita, prendono decisioni e interagiscono con i clienti in modo autonomo. Questo tipo di agente AI può identificare lead di alta qualità scansionando i dati provenienti da vari fornitori e fonti come social media, siti web o sistemi CRM. Utilizza algoritmi per valutare la probabilità che un lead si converta in un potenziale cliente e qualifica automaticamente il lead in base a criteri predefiniti.

Alcuni agenti AI svolgono più un ruolo di assistenza agli umani per automatizzare le attività ripetitive, altri invece possono svolgere un ragionamento autonomo e aiutare nel processo-decisionale. Ciò che differenzia questi agenti AI dagli altri assistenti non agenti è la loro capacità di analizzare i dati, comporre un piano d'azione ed eseguire quel piano. Gli assistenti possono creare modelli personalizzati di e-mail e LinkedIn, messaggi e strategie di outreach e pianificare riunioni.

AI Academy

Ascesa dell'AI generativa nel mondo del business

Scopri di più sull'ascesa dell'AI generativa e cosa comporta per le aziende.
Vai all'episodio

Cinque casi d'uso per gli agenti AI di vendita

Esistono molti potenziali casi d'uso per gli agenti AI di vendita, i più popolari sono l'automazione delle attività e la semplificazione dell'accesso ai dati dei clienti. Questa tecnologia AI apre numerose opportunità per le organizzazioni che mirano a sviluppare e migliorare le operazioni di vendita.

Generazione di lead e qualificazione

Con dati esterni e CRM, gli agenti AI possono valutare la qualità di ogni lead utilizzando algoritmi predittivi, valutarli in base alla loro probabilità di conversione e dare priorità ai follow-up. Ciò consente ai team di vendita di concentrare le chiamate di vendita e la sensibilizzazione su potenziali clienti ad alto potenziale.

Coinvolgimento del cliente

Utilizzando i dati dei clienti, gli agenti AI possono interagire con i clienti in modo autonomo e prendere decisioni con un intervento umano minimo o nullo. Che si tratti di e-mail, chatbot o assistenti vocali, possono interagire con i clienti in modo personalizzato, rispondendo alle richieste dei clienti e guidando i potenziali clienti attraverso il processo di vendita.

Previsioni di vendita

Gli agenti AI possono analizzare i dati storici delle vendite e le tendenze attuali per prevedere le prestazioni di vendita future. Possono fornire insight unici sulle potenziali opportunità di vendita, evidenziare i rischi e consigliare azioni per migliorare le performance. Questo a sua volta aiuta i team di vendita a prendere decisioni basate sui dati, pianificare strategie e allocare le risorse in modo più efficace.

Formazione alla vendita

Oltre a ridurre al minimo le attività ripetitive, gli agenti AI possono essere uno strumento di coaching per i membri del team di vendita. Gli strumenti di agentic AI possono analizzare le conversazioni di vendita e fornire feedback ai venditori in tempo reale. Gli agenti possono suggerire miglioramenti, come una migliore gestione delle obiezioni o strategie di chiusura più efficaci. Questo può aiutare i rappresentanti di vendita a perfezionare le proprie competenze e migliorare le prestazioni.

Nuture lead in entrata

Gli agenti AI aiutano i team di vendita a ottenere risultati più rapidi in ogni fase del ciclo di vendita. Possono eliminare i ritardi causati dalla ricerca manuale di nuovi potenziali clienti e ridurre i tempi decisionali abbinando automaticamente i clienti ai nuovi prodotti. Gli agenti possono fornire un supporto clienti eccezionale fornendo assistenza e risposta immediate ai clienti in ogni fase del processo di vendita.

Benefici degli agenti AI di vendita

Miglioramento nell'assegnazione delle priorità per i lead

Gli agenti AI utilizzano i dati aziendali e di vendita per valutare e dare priorità ai lead in base alla loro probabilità di conversione senza un aumento proporzionale delle risorse. Ciò consente ai team di vendita umani di concentrarsi sui potenziali clienti più promettenti, assicurando che gli sforzi siano diretti dove è più probabile che si traducano in risultati di successo. Gli agenti possono gestire la qualificazione dei lead e prendere decisioni in base a metriche specifiche utilizzate durante la pipeline di vendita.

Processo decisionale basato sui dati

Gli agenti AI analizzano i dati storici sulle vendite, il comportamento dei clienti e le tendenze del mercato per generare insight attuabili. Questo aiuta ulteriormente i team di vendita a prendere decisioni informate sulle strategie di vendita, sui modelli di prezzo e sulle offerte di prodotti. Ad esempio, un'analisi dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti potrebbe rilevare che i clienti sono confusi su particolari dettagli del prodotto durante l'onboarding. Un team di vendita potrebbe prendere in considerazione l'aggiunta di una sezione FAQ all'onboarding per rispondere alle domande persistenti più comuni.

Personalizzazione avanzata su larga scala

Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico, gli agenti AI possono offrire esperienze iper-personalizzate ai clienti e contribuire a creare profili clienti più solidi. Gli agenti possono fornire messaggi, raccomandazioni e offerte personalizzate in base alle preferenze individuali dei clienti. Questo garantisce che tutta la generazione di lead sia strategica con l'obiettivo di promuovere relazioni più solide con i clienti e migliorare i tassi di conversione complessivi.

Estremamente personalizzabile

Alcuni agente AI possono essere utilizzati immediatamente, mentre altri possono essere creati per soddisfare le esigenze e i casi d'uso specifici di un'organizzazione. Alcuni funzionano con una personalizzazione no-code, il che consente ai team di vendita di vedere risultati rapidi. Anche la natura scalabile dell'agente AI è un attributo forte. Gli agenti possono gestire grandi volumi di lead e gestire l'inserimento dei dati con facilità.

Disponibile on demand

Una caratteristica principale degli agenti AI è che possono fornire un coinvolgimento costante e continuo con i clienti in diversi fusi orari. Ciò garantisce che i potenziali clienti non vengano mai lasciati incustoditi e che le opportunità di vendita possano essere perseguite in qualsiasi momento, migliorando così i tempi di risposta e la soddisfazione del cliente.

Output accurati

Gli errori manuali di un lavoratore umano si verificano di tanto in tanto e sono inevitabili. Tuttavia, quando i team di vendita utilizzano gli agenti AI, il rischio di errori viene ridotto fornendo output accurati. Con dati aggiornati e completi, gli agenti di vendita AI possono fornire previsioni di vendita accurate e semplificare le funzioni di vendita.

Best practice per gli agenti di vendita AI

Gli agenti AI rappresentano un'opportunità entusiasmante sia per l'acquirente che per il venditore. Ma ogni nuova tecnologia comporta una curva di apprendimento e la necessità di forti protezioni. Le organizzazioni devono essere pronte ad adattarsi ed essere disposte a dedicare tempo e risorse per addestrare i propri venditori fin dall'inizio dell'adozione dell'AI.

Essere disposti ad adattarsi

Quanto più i clienti conosceranno i vantaggi delle tecnologie di intelligenza artificiale, tanto più saranno propensi a preferire le organizzazioni basate sull'AI. Le funzionalità AI offrono benefici unici al cliente, come una risposta istantanea e un'attenzione iper-personalizzata. Una volta che il cliente scopre cosa è possibile fare, le organizzazioni di vendita devono adattarsi per soddisfare le aspettative del cliente. Le organizzazioni devono essere aperte e disposte a evolversi e ad adeguare le aspettative in modo che gli strumenti AI possano essere implementati e scalati.

Offri una formazione efficace alla vendita

Un'organizzazione che vuole implementare efficacemente gli agenti AI nelle vendite deve addestrare i propri dipendenti umani. Queste tecnologie possono spesso apportare cambiamenti fondamentali al lavoro di un membro del team ed è compito del responsabile vendite gestire le aspettative. Inoltre, questa formazione prevede anche di insegnare ai dipendenti come fare richieste all'AI in modo appropriato e riconoscere i momenti in cui è necessario un contributo umano.

Avere una strategia chiara

Affinché uno strumento AI per agenti di vendita funzioni, i team di vendita devono definire obiettivi specifici e delineare i KPI chiave che l'organizzazione sta cercando di raggiungere. Se un team di vendita allarga troppo le proprie possibilità, può risultare sopraffatto e, in ultima analisi, causare più confusione che efficienza. Un'azienda dovrebbe scegliere priorità che corrispondano a obiettivi specifici, come utilizzare l'analisi del sentiment per migliorare le prestazioni del team di vendita o l'analisi dei dati con AI per aumentare la qualità dei lead. Qualunque sia l'obiettivo, dovrebbero esserci parametri misurabili per facilitare una transizione graduale e un uso efficace.

Garantire dati di alta qualità

Si dice spesso che un tool AI è utile solo quanto i dati su cui si basa. Ciò è sicuramente vero per gli agenti di vendita AI. Se un agente AI lavora direttamente con i clienti, la posta in gioco è molto alta. Ciò significa che i CRM e i database di ricerca dei potenziali clienti devono essere precisi e pertinenti. Un'organizzazione potrebbe prendere in considerazione l'idea di mettere in atto pratiche specifiche di governance dei dati per garantire ulteriormente la fiducia dei clienti e fornire trasparenza.

Risorse

Aumenta la produttività con agenti AI progettati per la tua azienda

Esplora il potenziale rivoluzionario degli agenti AI che possono integrarsi facilmente nelle tue operazioni aziendali.

Guida all'acquisto degli agenti AI 2025

Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Come sfruttare il potenziale di vendita: sfrutta l'AI per la produttività e l'esperienza del cliente

Scopri come operano le organizzazioni, consenti ai responsabili delle vendite di unificare i workflow, automatizzare le decisioni e generare insight in tempo reale sulla produttività e sulla crescita dei ricavi.
La guida per i CEO 2025: 5 cambi di mentalità per potenziare la crescita aziendale

Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
The State of Salesforce 2024–2025

Esplora una roadmap strategica su come la tua organizzazione può sfruttare al meglio le opportunità dell'AI generativa con una trasformazione avanzata basata su Salesforce.
La tua organizzazione è pronta a utilizzare al meglio l'AI generativa?

Registrati per ricevere questo report IDC Spotlight e scoprire come sbloccare il potenziale dei tuoi dati aziendali con la gen AI.

Rapporto 2024 PEAK Matrix Nord America

Leggi la valutazione di 18 fornitori di servizi condotta da Everest Group Digital Transformation Consulting Services.

Soluzioni correlate
Agenti AI per le vendite

IBM watsonx Orchestrate automatizza le attività di vendita ripetitive attraverso i conversational ai chatbots, consentendo ai team di vendita di dedicarsi alle relazioni con il cliente.

 Scopri watsonx Orchestrate
Servizi di consulenza e strategia di vendita

IBM iX aiuta le aziende a trasformare la metodologia di vendita e le operazioni che generano fatturato attraverso iniziative basate sui dati.

         Esplora i servizi di vendita
    Pianificazione e analisi delle vendite

    Aumenta i ricavi e migliora la produttività con una visione a 360 gradi dell'attività di vendita.

         Esplora le soluzioni per la vendita
    Prossimi passi

    IBM watsonx Orchestrate, con la sua tecnologia di automazione e AI generativa, può aiutare il tuo team di vendita a raggiungere il massimo del suo potenziale.

         Scopri watsonx Orchestrate Prenota una demo