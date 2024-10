Come espandere l'adozione dell'AI nella tua organizzazione

L'utilizzo dell'AI su larga scala è andato oltre le aziende native digitali, estendendosi a vari settori come quello manifatturiero, finanziario e sanitario. Man mano che le aziende accelerano l'adozione delle tecnologie di AI, passano da progetti AI isolati a una trasformazione digitale completa, implementando i sistemi di AI in più dipartimenti e processi aziendali.

Progetti di AI comuni includono la modernizzazione della raccolta e della gestione dei dati, l'automazione e la semplificazione della gestione dei servizi IT (AIOps). Inoltre, l'AI generativa, ovvero l'AI in grado di creare contenuti originali, sta trasformando il lavoro ad alto volume e aumentando la produttività. Ciò include la modernizzazione del codice, l'automazione dei workflow e l'utilizzo di chatbot basati sull'AI per reinventare l'esperienza e il servizio clienti.

L'AI è più preziosa quando è profondamente integrata nel tessuto delle operazioni di un'organizzazione. Tuttavia, la scalabilità dell'AI presenta sfide distinte che vanno oltre l'implementazione di uno o due modelli in produzione.

Con l'espansione dell'implementazione dell'AI in un'azienda, aumentano i rischi e le complessità, tra cui il potenziale degrado delle prestazioni e la visibilità limitata del comportamento del modello AI. Con la diffusione dell'AI generativa, il volume dei dati continua ad aumentare in modo esponenziale. Le organizzazioni devono utilizzare al meglio questi dati per addestrare, testare e perfezionare l'AI, ma nel farlo devono dare priorità alla governance e alla sicurezza.

Per questo motivo, le organizzazioni impegnate nell'applicazione dell'AI su larga scala devono investire in fattori chiave come feature store, asset di codice e operazioni di machine learning (MLOps). Questi aiutano a gestire in modo efficace le applicazioni di AI in diverse funzioni aziendali.

MLOps mira a stabilire le best practice e gli strumenti per uno sviluppo, un'implementazione e un'adattabilità dell'AI rapidi, sicuri ed efficienti. È la base per una scalabilità dell'AI di successo e richiede investimenti strategici in processi, persone e strumenti per aumentare la velocità di immissione sul mercato mantenendo il controllo sull'implementazione.

Adottando le MLOps, le aziende possono affrontare le sfide della scalabilità dell'AI e liberare il suo pieno potenziale per promuovere un'innovazione e una crescita sostenibili e basate sui dati. Inoltre, l'utilizzo di piattaforme di AI come servizi cloud e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) tramite application programming interface (API) può democratizzare l'accesso all'AI e facilitare la domanda di talenti specializzati.

Le aziende devono adottare un'architettura tecnologica aperta e affidabile, idealmente basata su un'infrastruttura hybrid cloud, per applicare l'AI in modo sicuro in più ambienti IT. Questa architettura supporta modelli AI che possono essere utilizzati nell'intera organizzazione, promuovendo una collaborazione sicura ed efficiente tra varie unità di business.



Un'implementazione di successo dell'AI su larga scala richiede una trasformazione aziendale olistica. Ciò significa innovare con l'AI come obiettivo principale e riconoscere che l'AI ha un impatto ed è fondamentale per l'intera azienda, compresa l'innovazione dei prodotti, le operazioni aziendali, le operazioni tecniche, nonché le persone e la cultura.