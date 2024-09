La gestione dei dati è un aspetto critico del ciclo di vita della data science, che comprende diverse attività vitali. L'acquisizione di dati è il primo passo: per iniziare, vengono raccolti dati non elaborati da varie fonti come database, sensori e API. Questa fase è fondamentale per raccogliere le informazioni che costituiranno la base per ulteriori analisi e per l'addestramento dei modelli.



Dopo l'acquisizione, viene effettuata la pre-elaborazione dei dati per garantire che siano in un formato adatto all'analisi. In questo passaggio, i dati vengono puliti per rimuovere eventuali imprecisioni o incoerenze e trasformati per soddisfare le esigenze di analisi o addestramento dei modelli. La gestione dei missing values, la normalizzazione e la progettazione di funzioni sono attività tipiche di questa fase volte a migliorare la qualità e l'utilità dei dati per la modellazione predittiva.

Il controllo delle versioni dei dati svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'integrità e la riproducibilità dell'analisi dei dati. Implica il monitoraggio e la gestione di diverse versioni dei dati, consentendo la tracciabilità dei risultati e la possibilità di ripristinare gli stati precedenti, se necessario. Il controllo delle versioni consente ad altri utenti di replicare e verificare le analisi, promuovendo la trasparenza e l'affidabilità nei progetti di data science.



Il concetto di feature store viene quindi introdotto come repository centralizzato per l'archiviazione e la gestione delle funzioni utilizzate nell'addestramento dei modelli. I feature store promuovono la coerenza e il riutilizzo delle funzioni tra diversi modelli e progetti. Disponendo di un sistema dedicato per la gestione delle funzioni, i team possono assicurarsi di utilizzare le funzioni più pertinenti e aggiornate.