Cos'è la modernizzazione delle applicazioni?

È disponibile un ampio portfolio di tecnologie che può facilitare i processi di modernizzazione che la maggior parte delle organizzazioni sta affrontando.

Cloud privato, cloud ibrido e multicloud

Sebbene il cloud pubblico sia una parte fondamentale di qualsiasi strategia di modernizzazione, le strategie basate su cloud privato, ibrido e multicloud sono anch'esse di importanza fondamentale per motivi di sicurezza, latenza e architetturali.

Per diverse ragioni, un'organizzazione potrebbe non essere pronta a passare direttamente dal data center al cloud pubblico, e gli altri modelli cloud possono contribuire a risolvere la complessità architetturale delle politiche associata a dove determinati carichi di lavoro devono risiedere in base alle loro caratteristiche univoche.

Container e Kubernetes

I container e Kubernetes si sono affermati non solo come una valida alternativa alle VM come una forma di calcolo per tutti gli usi nel cloud ma come catalizzatori essenziali delle strategie di modernizzazione delle applicazioni e di cloud ibrido.

La containerizzazione consente di impacchettare un'applicazione in modi coerenti e leggeri così da consentirne l'esecuzione coerente in ambienti desktop, cloud oppure on-premise. Questo tipo di flessibilità è un vero vantaggio per le organizzazioni che stanno tracciando il loro percorso verso il cloud.