Il "Lift and shift", anche noto come "rehosting", è il processo di migrazione di una copia esatta di un'applicazione o di un carico di lavoro (insieme al relativo data store e sistema operativo) da un ambiente IT a un altro, di solito da on-premise a cloud pubblico o privato.
Poiché non comporta alcuna modifica all'architettura dell'applicazione e poco o nessun cambiamento al codice dell'applicazione, la strategia lift and shift permette una migrazione più veloce, meno laboriosa e (inizialmente) meno costosa rispetto ad altri processi. È anche il modo più veloce e meno costoso per un'organizzazione di iniziare a spostare i capitali dell'IT dalle spese di capitale (CapEx) alle spese operative (OpEx) per intraprendere una strategia di cloud ibrido e iniziare a sfruttare la potenza di elaborazione, la memoria, e l'infrastruttura di rete più economiche ed efficienti offerte dal cloud.
Nei primi tempi del cloud computing, la migrazione lift and shift era conveniente per tutte le applicazioni on-premise tranne le più vecchie, complesse e rigidamente accoppiate. Ma con l'evoluzione delle architetture cloud, che hanno permesso una migliore produttività degli sviluppatori e tariffe cloud sempre più favorevoli, il valore a lungo termine della migrazione di un'applicazione "nello stato in cui si trova" che non può sfruttare l'ambiente cloud, è diminuito drasticamente.
Oggi, il lift and shift è considerato principalmente come un'opzione per la migrazione di carichi di lavoro che sono in qualche misura adatti al cloud (ad esempio, carichi di lavoro VMware, applicazioni containerizzate, app basate su un'architettura a microservizi) o come un primo passo nel processo di ricodifica dell'architettura di un'applicazione monolitica per il cloud, sul cloud.
Rispetto al continuare ad eseguire un'applicazione on-premise, una migrazione lift and shift può offrire diversi vantaggi convincenti:
Come già detto, una migrazione lift and shift non produrrà questi benefici per tutte le applicazioni. Un'applicazione solo parzialmente ottimizzata per l'ambiente cloud potrebbe non realizzare mai i potenziali risparmi del cloud e, a lungo termine, potrebbe addirittura costare di più eseguirla sul cloud. Se un'applicazione funziona lentamente o in modo inefficiente on-premise, è improbabile che funzioni meglio sul cloud senza modifiche. I costi delle licenze e le restrizioni possono rendere la migrazione lift and shift proibitivamente costosa o addirittura legalmente impossibile.
La tecnologia di virtualizzazione VMware è presente ovunque nell'impresa. VMware rappresenta l'80% del mercato della virtualizzazione e il 100% delle Fortune 100 usa VMware per virtualizzare i propri data center on premise. Non sorprende che la maggior parte dei fornitori di cloud offrano infrastrutture VMware per l'hosting di applicazioni, e che alcuni offrano strumenti e servizi specializzati per migrazioni VMware lift and shift sui loro cloud.
Per eseguire il lift and shift di un carico di lavoro VMware esistente, il data center on-premise e il data center cloud di destinazione devono condividere lo stesso hypervisor VMware ESXi sottostante e un insieme comune di strumenti e script di gestione compatibili con API VMware e vSphere. Il fornitore di cloud deve disporre di un team operativo con le competenze e l'esperienza per gestire lo stack software VMware.
La tecnologia chiave che semplifica una migrazione VMware lift and shift è VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), uno strumento che essenzialmente estende la rete on-premise a un ambiente VMware sul cloud per implementare rapidamente un'infrastruttura cloud ibrida. HCX permette la migrazione sicura e su larga scala di migliaia di macchine virtuali (VM - virtual machine), così come sono, da on-premise al cloud, consente di gestire e far funzionare i carichi di lavoro on-premise e cloud utilizzando gli stessi strumenti, script e competenze e permette di implementare la replica e il ripristino dei carichi di lavoro on-premise nel cloud.
Il lift and shift è una migrazione IaaS (Infrastructure-as-a-Service), sposti le tue applicazioni così come sono dalla tua infrastruttura on-premise all'infrastruttura cloud per la quale paghi un abbonamento o un canone a consumo.
In generale, esistono altri due tipi di migrazione al cloud da considerare:
Migrazione PaaS
Una migrazione PaaS (Platform-as-a-Service) comporta la revisione della tua applicazione per trarre maggior vantaggio dallo stack PaaS del fornitore di cloud. Potresti eseguire il refactoring della tua applicazione o adattarla per la nuova piattaforma, apportando piccole modifiche per ottimizzarne le prestazioni al cloud o per sfruttare specifiche capacità del cloud, senza cambiare l'esperienza dell'utente. Potresti anche riprogettare l'applicazione per ottenere i vantaggi dei microservizi, dei container o dell'elaborazione serverless. Oppure potresti progettare nuovamente tutta l'applicazione utilizzando gli strumenti di sviluppo del fornitore di cloud e le capacità della piattaforma che migliorano la produttività degli sviluppatori.
Rispetto al lift and shift, la migrazione PaaS è più costosa e richiede preliminarmente un dispendio di lavoro e tempo. Ma permette alla tua applicazione di trarre maggiore vantaggio dall'automazione delle operazioni native del cloud, dalla produttività degli sviluppatori, dalla sicurezza, dalla resilienza e dai modelli di costo pay-per-use che insieme possono farti recuperare rapidamente il tuo investimento iniziale.
Migrazione SaaS
La migrazione SaaS (Software-as-a-Service) consiste nel sostituire la tua applicazione on-premise con un'alternativa pronta, basata sul cloud, che fornisce funzionalità simili e sfrutta di più i vantaggi dell'infrastruttura del tuo provider cloud.
La giusta migrazione SaaS può fornire un basso costo di migrazione, come in una migrazione lift and shift, con i vantaggi cloud della migrazione PaaS. Ma potrebbe anche costringerti a rinunciare ad alcune caratteristiche o personalizzazioni (o ritardarne l'implementazione) e molto probabilmente dovrai adottare le strutture dell'applicazione SaaS per la gestione dei dati, il controllo degli accessi, la sicurezza e altro.
Riassumendo, man mano che le tecnologie cloud continuano ad aumentare la produttività degli sviluppatori e migliorano le tariffe del cloud, ha sempre meno senso (e, a lungo termine, costa sempre di più) migrare un cloud che non sfrutta l'ambiente cloud. Ma ci sono ancora alcuni casi in cui il lift and shift può avere più senso di una migrazione PaaS:
Prima di intraprendere qualsiasi migrazione lift e shift, bisogna valutare con attenzione ed essere preparati ai fattori che possono influire sulla difficoltà, sul costo e sul valore finale di tale operazione. Questi includono principalmente:
IBM Cloud offre il cloud pubblico più aperto e sicuro per le aziende, una piattaforma di multicloud ibrido di ultima generazione, funzionalità avanzate per dati e AI e profonda competenza aziendale in 20 settori.
Crea valore e trasforma il tuo business.IBM Cloud Migration Services ti aiuta a gestire la migrazione del tuo business al cloud, consentendoti di concentrarti su tutto il resto.
IBM Cloud for VMware Solutions è progettato per aiutare a spostare i carichi di lavoro VMware da ambienti on-premise a IBM Cloud.
Le soluzioni e gli strumenti IBM ti aiutano a eseguire la migrazione a IBM Cloud in modo rapido, sicuro e senza soluzione di continuità attraverso un'esperienza priva di ostacoli. Puoi eseguire la migrazione di qualsiasi tipo di carico di lavoro da qualsiasi ambiente. IBM, in associazione con i suoi partner, dispone degli strumenti necessari per fornirti una gamma di strumenti self-service per consentire un percorso verso la migrazione senza soluzione di continuità.