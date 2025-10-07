Il "Lift and shift", anche noto come "rehosting", è il processo di migrazione di una copia esatta di un'applicazione o di un carico di lavoro (insieme al relativo data store e sistema operativo) da un ambiente IT a un altro, di solito da on-premise a cloud pubblico o privato.



Poiché non comporta alcuna modifica all'architettura dell'applicazione e poco o nessun cambiamento al codice dell'applicazione, la strategia lift and shift permette una migrazione più veloce, meno laboriosa e (inizialmente) meno costosa rispetto ad altri processi. È anche il modo più veloce e meno costoso per un'organizzazione di iniziare a spostare i capitali dell'IT dalle spese di capitale (CapEx) alle spese operative (OpEx) per intraprendere una strategia di cloud ibrido e iniziare a sfruttare la potenza di elaborazione, la memoria, e l'infrastruttura di rete più economiche ed efficienti offerte dal cloud.

Nei primi tempi del cloud computing, la migrazione lift and shift era conveniente per tutte le applicazioni on-premise tranne le più vecchie, complesse e rigidamente accoppiate. Ma con l'evoluzione delle architetture cloud, che hanno permesso una migliore produttività degli sviluppatori e tariffe cloud sempre più favorevoli, il valore a lungo termine della migrazione di un'applicazione "nello stato in cui si trova" che non può sfruttare l'ambiente cloud, è diminuito drasticamente.

Oggi, il lift and shift è considerato principalmente come un'opzione per la migrazione di carichi di lavoro che sono in qualche misura adatti al cloud (ad esempio, carichi di lavoro VMware, applicazioni containerizzate, app basate su un'architettura a microservizi) o come un primo passo nel processo di ricodifica dell'architettura di un'applicazione monolitica per il cloud, sul cloud.