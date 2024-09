La piattaforma Turbonomic offre un workflow guidato per aiutarti a configurare scenari diversi per il caso d'uso specifico della soluzione cloud della tua organizzazione. È possibile selezionare i carichi di lavoro per cui si vuole eseguire la migrazione e la posizione nell'ambiente cloud in cui eseguirla, nonché i prezzi scontati e le preferenze sulla licenza. Una volta forniti questi input, il software Turbonomic è in grado di creare un piano di migrazione in pochi minuti.