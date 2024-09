Ottimizzazione dei costi AWS

Amazon Web Services (AWS) fornisce una piattaforma di infrastruttura cloud affidabile e scalabile. Per molti, però, la promessa di agilità ed elasticità si accompagna spesso a una mancanza di comprensione reale di ciò che serve dal punto di vista dell'allocazione delle risorse per le applicazioni, il che si traduce in scarse prestazioni e conti che sforano il budget.



La piattaforma IBM® Turbonomic genera continuamente azioni che ottimizzano le istanze EC2, i database RDS, i volumi EBS ed Elastic Kubernetes Service (EKS) in base alla domanda in tempo reale. Le sue azioni prescritte aiutano ad assicurare le prestazioni, riducendo al minimo i costi. Inoltre, la piattaforma IBM Turbonomic gestisce l'inventario delle RI e dirige le azioni che ottimizzano l'utilizzo e la copertura delle RI, il tutto attraverso il filtro delle prestazioni delle applicazioni.