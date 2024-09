Integrazione con il Servizio app di Azure

Il Servizio app di Azure è una PaaS (Platform as a Service) offerta da Microsoft. IBM Turbonomic scopre il Servizio app di Azure e pianifica la composizione della tua implementazione.

Sulla piattaforma IBM Turbonomic, Azure App Service appare come "specifiche dei componenti dell'app", e i piani che definiscono le risorse di calcolo sottostanti vengono visualizzati come "specifiche della macchina virtuale". Per rilevarli con il software IBM Turbonomic, gli utenti devono fornire le autorizzazioni in modo da supportare tutte le azioni che desiderano eseguire.