Hai investito nella containerizzazione e in Kubernetes per cogliere i vantaggi dell'elasticità, resilienza e velocità di immissione sul mercato. Ma le metriche tradizionali, come disponibilità e latenza, non risolvono i problemi delle prestazioni in ambienti dinamici multicloud o containerizzati.

Affinché i service level objective (SLO) siano significativi, devono misurare ciò che conta: l'impatto di business e l'esperienza del cliente. Il software IBM Turbonomic determina automaticamente le azioni di allocazione delle risorse corrette e il momento giusto in cui effettuarle, al fine di garantire che gli ambienti Kubernetes e le applicazioni mission critical ottengano esattamente quanto necessario per soddisfare gli SLO.