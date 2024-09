Il primo conducente di un'auto con cambio automatico si è sicuramente chiesto se quel nuovo aggeggio si sarebbe fermato al comando. Accogliere l'innovazione a volte è come percorrere una strada accidentata e la fiducia è un fattore decisivo. L'introduzione dell'automazione negli esercizi IT dinamici per allocare le risorse delle applicazioni non fa eccezione.



La piattaforma IBM Turbonomic fornisce azioni affidabili e automatizzabili in modo costante. Con l'aiuto di un software intelligente che opera in modo automatico, puoi ottenere un valore aggiunto in termini di velocità, scalabilità, efficienza e riduzione dei costi.