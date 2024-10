Cos'è l'intelligenza artificiale (AI) nel business?

L'AI generativa (gen AI) è un campo in crescita che aiuta le organizzazioni a ottimizzare la creazione di contenuti. Strumenti come ChatGPT forniscono ai team addetti ai contenuti potenti strumenti per creare contenuti originali. Questi strumenti possono generare immagini o testo in base a prompt di input, e designer, scrittori e responsabili dei contenuti possono utilizzare questi output di AI generativa per facilitare il brainstorming, la creazione di schemi e altre attività di progetto. Gartner stima che entro il 2025 l'AI generativa verrà utilizzata per creare il 30% dei contenuti di marketing in uscita, rispetto al 2% del 2022.7 Strumenti generativi come IBM® watsonx Code Assistant possono aiutare gli sviluppatori generando codice.

Sebbene la generazione di contenuti AI sia ancora in gran parte non regolamentata, i dipendenti umani dovrebbero monitorare l'uso dell'AI nella generazione di contenuti per evitare la violazione del copyright, la pubblicazione di informazioni errate o altre pratiche commerciali non etiche.