Segui questi cinque passaggi per incorporare efficacemente l'AI nella tua prossima campagna di marketing.

Passaggio 1: stabilire degli obiettivi

Il primo passo per integrare l'AI in una campagna di marketing è quello di stabilire obiettivi e aspettative. Valuta cosa ha funzionato e cosa no nelle campagne passate e delinea i modi in cui speri che l'AI possa aiutarti a migliorare i risultati in futuro. Una volta che gli stakeholder si saranno allineati sulle aspettative, sarà più facile scegliere una soluzione di intelligenza artificiale e definire degli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) significativi per valutarne il successo.

Passaggio 2: assumere i talenti giusti

I data scientist o gli ingegneri con un background in AI, machine learning e deep learning in genere non fanno parte dei team di marketing, ma la loro esperienza è necessaria per garantire il successo delle iniziative di AI marketing. Per risolvere questo problema, le organizzazioni hanno una scelta: possono investire per assumere i data scientist e gli ingegneri di cui hanno bisogno, oppure possono rivolgersi a un fornitore terzo per ricevere assistenza, formazione e manutenzione del loro strumento di AI marketing. Entrambi gli approcci hanno i loro vantaggi e svantaggi, principalmente per quanto riguarda il livello di investimento che un'organizzazione è disposta a fare.

Passaggio 3: rispettare le leggi sulla privacy dei dati

Una delle maggiori sfide che le soluzioni di AI marketing devono affrontare è l'uso dei dati dei clienti per scopi di formazione e implementazione senza violare le leggi sulla privacy. Durante tutto il processo di formazione, le organizzazioni devono trovare il modo di mantenere la sicurezza e la privacy dei propri clienti, altrimenti possono incorrere in pesanti multe.

Passaggio 4: testare la qualità dei dati

Il successo di uno strumento di AI marketing dipende dall'accuratezza e dalla pertinenza dei dati su cui viene addestrato. Gli strumenti di AI addestrati su dati che non riflettono accuratamente le intenzioni dei clienti non riusciranno a fornire insight utili sul comportamento dei clienti o a formulare raccomandazioni strategiche utili. Dando priorità alla qualità dei loro dati, le aziende possono garantire che le loro soluzioni di AI le aiutino a raggiungere meglio i risultati che cercano per i loro programmi di marketing.

Passaggio 5: scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze

Al momento di scegliere una soluzione AI, le organizzazioni si trovano di fronte a una scelta di numerose piattaforme e funzionalità diverse. Se hanno seguito con attenzione i primi quattro passaggi (definire gli obiettivi, assumere i talenti giusti e garantire la qualità e l'accuratezza dei dati), l'ultimo dovrebbe essere il più semplice: scegliere lo strumento adatto alle loro esigenze.