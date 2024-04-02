Cos'è l'automazione dei processi aziendali?

BPA, RPA e BPM rappresentano uno spettro di strategie e strumenti che le organizzazioni utilizzano per ottimizzare i processi. BPA è il termine generico per l'automazione dei processi aziendali complessi utilizzando soluzioni software per semplificare le attività che in genere richiedono un intervento manuale. Le soluzioni BPA sono spesso personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di un'organizzazione e possono integrarsi con vari sistemi di dati e API per automatizzare i workflow tra i dipartimenti.

La RPA rientra nell'ambito della BPA, ma si concentra sull'automazione di attività ripetitive e di routine che imitano le interazioni umane con le applicazioni software, come l'inserimento di dati o il trasferimento di dati tra applicazioni. Gli strumenti RPA sono progettati per eseguire attività specifiche e isolate seguendo processi basati su regole. Grazie al suo focus più ristretto, la RPA può spesso essere implementata più rapidamente rispetto alle più ampie iniziative BPA.

Mentre la BPA e la RPA si concentrano sull'automazione di processi e attività, il BPM adotta un approccio più ampio. Il BPM è una disciplina che prevede una collaborazione continua tra team aziendali e IT per modellare, analizzare e ottimizzare i processi aziendali dall'inizio alla fine. A differenza di BPA e RPA, che sono principalmente basate sulla tecnologia, il BPM comprende una gamma più ampia di strategie, tra cui, ma non solo, l'automazione.

BPA e RPA possono essere viste come strumenti o metodologie all'interno del framework del BPM. I progetti di BPM possono utilizzare gli insight ottenuti dalla creazione di diagrammi e dalla modellazione dei processi aziendali per identificare le opportunità di automazione, che possono quindi essere implementate tramite soluzioni BPA o RPA. In un contesto BPM più ampio, BPA e RPA sono complementari.