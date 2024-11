Sebbene le mappe del percorso del cliente differiscano a seconda delle esigenze specifiche e degli obiettivi aziendali di un'organizzazione, i passaggi più comuni nel processo di mappatura del percorso del cliente includono:



Stabilire obiettivi chiari

Raccogliere i dati del cliente

Crea le personas dei clienti

Identificare le fasi chiave

Determinare i punti di contatto e i canali

Evidenziare le emozioni e i punti deboli

Convalidare il percorso

Agire sulle intuizioni

Stabilisci obiettivi chiari: prima di creare una mappa, l'organizzazione in genere stabilisce esattamente ciò che spera di ottenere. I responsabili delle vendite, del marketing e dei prodotti potrebbero inizialmente fare un brainstorming su quali processi vorrebbero migliorare. Le aree di interesse potrebbero includere l'ottimizzazione del processo di acquisto, la comprensione del motivo per cui i clienti abbandonano un servizio o la creazione di processi di onboarding migliori per migliorare la fedeltà dei clienti. Durante questa fase, un'organizzazione potrebbe introdurre KPI specifici che spera di migliorare.

Raccogliere i dati dei clienti: per creare una mappa accurata, un'organizzazione in genere raccoglie dati da più fonti, tra cui feedback dei clienti, sondaggi, interviste, trascrizioni delle chat, registri di assistenza e analisi web. Ciò aiuta il marchio a vedere il processo decisionale dal punto di vista del cliente.

Creare le personas dei clienti: le buyer personas sono rappresentazioni fittizie, ma basate sui dati, di diversi tipi di clienti. Evidenziano i dati demografici, le motivazioni e i comportamenti dei clienti per fornire un contesto al percorso del cliente. Con l'analisi e l'automazione avanzate dei clienti, i personaggi dei clienti sono diventati più precisi, consentendo alle organizzazioni di segmentare i clienti in base a comportamenti e sedi più granulari. Utilizzando questi personaggi, un marchio potrebbe scegliere di focalizzare una mappa del percorso del cliente su un pubblico target specifico che spera di catturare.

Identificare le fasi chiave: durante questa fase, un'organizzazione definisce le fasi critiche del percorso del cliente. Questo può spaziare dalla consapevolezza al post-acquisto, concentrarsi esclusivamente sulla fase di follow-up post-acquisto o includere qualsiasi percorso specifico per un prodotto o una funzionalità.

Determina i punti di contatto e i canali: durante questa fase, un'organizzazione identifica dove e come i clienti interagiscono con il proprio marchio. Ciò potrebbe includere pubblicità, campagne e-mail, social media, assistenza clienti o un'app mobile.

Evidenzia le emozioni e i punti deboli: durante questa fase, un'organizzazione analizza i dati dei clienti per comprendere gli alti e bassi emotivi che i clienti provano in ogni fase. Ad esempio, la frustrazione durante l'onboarding o la soddisfazione dopo la risoluzione di un problema possono fornire informazioni preziose.

Convalida il percorso: una volta creata la mappa, un'organizzazione potrebbe convalidarla con clienti reali o tramite test. Questo può aiutare a confermare che la mappa dell'esperienza del cliente rappresenti accuratamente l'esperienza del cliente.

Agisci in base agli insight: una volta convalidata una mappa, un'organizzazione può utilizzarla per apportare miglioramenti. In questa fase, un brand potrebbe scegliere di migliorare la comunicazione nei punti di contatto critici, spostare le risorse verso esperienze post-acquisto o investire in nuove tecnologie per rendere il percorso più fluido.