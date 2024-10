Sviluppato da Fred Reichheld, dal provider di software Satmetrix e dalla società di consulenza aziendale Bain & Company, Inc., l'NPS chiede agli utenti che hanno avuto un punto di contatto con quale probabilità consiglierebbero l'azienda ad altri. Il punteggio è stato introdotto in un noto articolo dell'Harvard Business Review del 2003 (link esterno a IBM.com) "The One Metric You Need to Grow", e da allora è diventato uno strumento importante per comprendere le relazioni con i clienti.1

È nato quando Andy Taylor, ex CEO di Enterprise Car Rentals, ha condiviso un case study con un destinatario. Egli affermò che l'azienda misurava la fedeltà dei clienti ponendo due domande ai propri clienti. Queste domande riguardavano il modo in cui i clienti classificavano la qualità della loro esperienza e se avrebbero utilizzato nuovamente i servizi dell'azienda.

Reichheld si è basato su questi semplici fattori e ha creato l'NPS, che chiedeva alle persone se avrebbero consigliato un prodotto o un servizio ai loro gruppi sociali. Bain & Company ha evoluto l'NPS in un Net Promoter System, che utilizza per aiutare le aziende a servire meglio i propri clienti in tutti gli aspetti dell'esperienza del cliente.