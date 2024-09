Cos'è il servizio clienti?

Ascolto attivo: metà del lavoro per fornire un buon servizio clienti è la rapidità con cui un'organizzazione può rispondere alle richieste. Poiché i clienti sfogano sempre più spesso i loro problemi online attraverso i social media, le chat o le bacheche, si aspettano risposte quasi in tempo reale. Le organizzazioni possono utilizzare strumenti potenti per identificare tali problemi e risolverli rapidamente. I rappresentanti del servizio clienti che rispondono non devono necessariamente risolvere il problema immediatamente, ma semplicemente confermare che la segnalazione è stata ricevuta.

Contatto proattivo: la maggior parte delle organizzazioni ritiene che il servizio clienti sia una componente essenziale della funzione dell'esperienza del cliente nel suo complesso. Uno dei modi in cui il servizio clienti può trarre vantaggio dall'esperienza del cliente è far sì che l'organizzazione utilizzi l'e-mail o altri metodi di comunicazione per contattare un nuovo cliente poco dopo che ha acquistato un prodotto o servizio e valutare la soddisfazione del cliente.

Utilizza gli strumenti giusti: le aziende dovrebbero investire in strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) affidabili per monitorare gli acquisti dei clienti, le interazioni con il team di supporto clienti e i problemi segnalati. I workflow del CRM aiutano le organizzazioni a conoscere meglio i propri clienti principali e consentono loro di monitorare gli acquisti complessivi.

Impara dalle esperienze negative: un cliente che segnala un nuovo problema può fornire un prezioso feedback proattivo a un'organizzazione, evitandole problemi più grandi in seguito. Le organizzazioni intelligenti danno priorità al feedback dei clienti subito dopo il lancio di un prodotto, perché potrebbe essere il segnale di un potenziale difetto o un'esperienza del cliente scadente. Potrebbe essere necessario richiamare tali prodotti o risolvere il problema in modo tempestivo affinché i futuri clienti non vivano la stessa esperienza negativa.

Investire e formare il call center: le organizzazioni devono investire nel miglioramento delle competenze dei propri rappresentanti, poiché sono quelli che interagiscono direttamente con i clienti. Ci sono tutta una serie di argomenti che i rappresentanti devono imparare per rimanere al passo con i mutevoli comportamenti dei clienti. Alcuni esempi includono come utilizzare i canali di social media per comunicare con i clienti e come utilizzare altre tecnologie come l'AI generativa. I rappresentanti possono anche imparare molto attraverso la formazione sulla sensibilità, sull'anti-bias e sull'empatia, per essere preparati a gestire anche questioni specifiche. Devono anche imparare a gestire i clienti arrabbiati per un particolare incidente o prodotto.

Potenzia gli operatori del servizio clienti: le organizzazioni, comprensibilmente, vogliono centralizzare le risposte del servizio clienti ai problemi ricorrenti. In questo modo possono offrire un'esperienza coerente a tutti i clienti ed evitare inutili conflitti nella risoluzione dei problemi dei clienti. Tuttavia, se il modello di risposta non si adatta al problema specifico del cliente o se esistono circostanze estenuanti, a volte può rivelarsi controproducente . Le organizzazioni che eccellono nel servizio clienti sanno come combinare la standardizzazione con il potere decisionale dei dipendenti. McKinsey ha portato come esempio i rappresentanti del servizio clienti di DBS3 (link esterno a ibm.com), che sono in grado di risolvere qualsiasi problema del cliente in cui il costo è inferiore a 200 USD.