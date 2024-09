Cos'è SAP CX?

Le soluzioni cloud di SAP CX sono costituite da quelli che SAP definisce cinque "pilastri" basati sul cloud per la gestione della relazione con il cliente . Ogni pilastro può essere implementato separatamente o come un'intera suite di soluzioni per l'esperienza del cliente, consentendo la personalizzazione in base ai singoli modelli di business e alle esigenze di prezzo. Questi pilastri possono essere implementati insieme ad altre soluzioni SAP come SAP Field Service Management (che fornisce strumenti mobili ai tecnici sul campo) e SAP CPQ (uno strumento per quotare offerte aziendali complesse). Le funzioni principali di SAP CX comprendono:

SAP Marketing Cloud: SAP Marketing Cloud facilita tutte le esigenze aziendali legate all'acquisizione e alla fidelizzazione dei clienti. Questa soluzione cattura gli insight dei clienti dalle attività di marketing. Misura e valuta l'impatto delle campagne e aiuta le aziende a prendere decisioni basate sui dati sul modo migliore per entrare in contatto con un destinatario.

SAP Commerce Cloud: Commerce Cloud di SAP CX è focalizzato sulla gestione dei prodotti e sulle soluzioni di e-commerce. Offre soluzioni per l' Order Management ed è concepito per semplificare la gestione dei contenuti dei prodotti e dell'esperienza.

SAP Customer Data Cloud: SAP Customer Data Cloud consente alle organizzazioni di raccogliere informazioni dai clienti in modo sicuro ed etico. Il software facilita in modo specifico la raccolta sicura di dati personali tramite moduli online e consente agli utenti di controllare le proprie informazioni in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

SAP Sales Cloud: SAP Sales Cloud offre soluzioni per i team di vendita. Implementa l'AI per fare previsioni sulle vendite e sui requisiti di inventario e fornisce una visione olistica dei dati dei clienti per garantire che il processo di vendita funzioni senza intoppi.

SAP Service Cloud: SAP Service Cloud gestisce e organizza le richieste di assistenza, dai messaggi sui social media alle conversazioni dei call center. La soluzione mira a garantire la coerenza delle comunicazioni con i clienti.