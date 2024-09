Cos'è SAP HANA?

IBM Power server I server IBM Power di nuova generazione sono leader della categoria in termini di affidabilità. Ottimizzati per Linux®, i server consentono molteplici opzioni on-premise e off-premise e sono progettati per gestire workload mission-critical ad alta intensità di dati come SAP HANA.

Storage SAP HANA Scopri come combinare il valore di un investimento in SAP HANA con le pluripremiate soluzioni di storage di IBM.

Storage backup per SAP IBM Spectrum Protect offre una protezione dei dati completa per file server fisici, ambienti virtuali e un'ampia gamma di applicazioni. Scala fino a gestire miliardi di oggetti per ciascun server di backup e abbatti i costi dell'infrastruttura di backup con funzionalità integrate per l'efficienza dei dati.

Consulenza SAP L'abbinamento strategico di esperti IBM e SAP può aiutare le organizzazioni di tutto il mondo, di tutte le dimensioni e in tutti i settori, a sviluppare piani personalizzati che riducono i costi, aumentano l'agilità e migliorano i risultati.