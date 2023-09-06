I dati sono essenziali: creare un'efficace strategia di marketing con l'AI generativa

L'AI generativa è alla base di un nuovo mondo di comunicazioni creative e personalizzate, permettendo ai team di marketing di offrire una maggiore personalizzazione su larga scala e soddisfare le alte aspettative dei clienti odierni. Il potenziale di questo potente nuovo strumento copre l'intero processo di marketing end-to-end, dalla comunicazione interna e produttività ai canali a contatto con il cliente e al supporto prodotto. In un sondaggio condotto nel maggio 2023 da IBM e Momentive.ai (link esterno a ibm.com), Il 67% dei CMO ha dichiarato che prevede di implementare l'AI generativa nei prossimi 12 mesi e l'86% prevede di farlo entro 24 mesi.
L'AI for Business ha da tempo la capacità di raggiungere molteplici funzioni di marketing: connessione fluida su qualsiasi piattaforma o dispositivo, risposta immediata in caso di problemi e personalizzazione basata sulla posizione attuale e sulla cronologia degli acquisti. Ma le soluzioni di AI generativa possono offrire nuove funzionalità ai team di marketing a contatto con i clienti, per garantire una personalizzazione ancora maggiore su larga scala e migliorare le competenze e le prestazioni dei dipendenti.
I team aziendali di marketing possono trarre un grande beneficio dall'AI generativa, ma l'introduzione di questa funzionalità richiederà nuove competenze e processi. Secondo il sondaggio IBM, quando è stato chiesto ai CMO quali fossero le sfide principali nell'adozione dell'AI generativa, hanno elencato tre preoccupazioni principali: gestire la complessità dell'implementazione, creare il set di dati e il rischio relativo al brand e alla proprietà intellettuale (IP).
Con la giusta strategia di AI generativa, gli esperti di marketing possono mitigare queste preoccupazioni. Il percorso inizia con dati affidabili.
Come per tutte le implementazioni di intelligenza artificiale, l'AI generativa richiede attenzione al sourcing e alla gestione dei dati sottostanti. Il famoso modo di dire dell'IT, "garbage in, garbage out", è ancora valido: per ottenere un risultato di alta qualità è essenziale disporre di dati di alta qualità. Se i dati di addestramento sono distorti o incompleti, i modelli possono generare contenuti imprecisi.
Per il marketing in particolare, l'AI generativa può aiutare nello sviluppo dei contenuti e nel targeting del pubblico. La data curation è fondamentale, insieme alla definizione di barriere di sicurezza e di supervisione per affrontare i pregiudizi e garantire la coerenza della voce del brand e l'accuratezza delle informazioni su prodotti e servizi.
Ad esempio, un'azienda retail di abbigliamento potrebbe utilizzare l'AI generativa per personalizzare le e-mail o le esperienze online per diverse tipologie di clienti. Le funzionalità avanzate dell'AI generativa per testo, immagini e video hanno il potenziale di creare un'esperienza più personalizzata e coinvolgente. Questo potrebbe includere un modello virtuale che indossa abiti che corrispondono al tipo di fisicità del cliente, alle sue scelte nello stile di abbigliamento e ai suoi interessi. Lo strumento di AI generativa può anche incorporare fattori esterni come il meteo, eventi in programma o il luogo in cui si trova l'acquirente.
Ma cosa succederebbe se lo strumento di AI generativa consigliasse al cliente di acquistare un costume da bagno in pieno inverno o un parka da neve in estate? Poiché varie soluzioni di AI generativa sono addestrate su vaste aree di dati, hanno la funzionalità di estrarre e interpretare in modo errato i dati esistenti. Pertanto, lo strumento ha il potenziale di fornire risultati inaspettati.
Quando un foundation model AI genera contenuti fuori tema o sbagliati, quel comportamento viene definito come una allucinazione (link esterno a ibm.com). Per mitigare questo scenario, i team devono assicurarsi di personalizzare i propri modelli con set di dati proprietari, invece di affidarsi esclusivamente a dati open source su internet.
Prima di poter introdurre soluzioni di AI generativa efficaci all'interno della tua organizzazione, hai bisogno di una strategia per implementare i foundation model di AI. Dato il vasto panorama di dati disponibili (sia esterni che interni), è essenziale definire i casi d'uso prima di procurarsi e addestrare i modelli. Comprendere i benefici e i rischi di ciascun caso d'uso aiuterà a creare un percorso graduale che dia priorità al processo di formazione dei modelli.
I professionisti del marketing devono inoltre collaborare strettamente con l'IT per allinearsi sull'architettura dei dati necessaria a costruire e implementare in modo sicuro i foundation model, rispettando le tutele necessarie per la proprietà intellettuale e i dati riservati. Adeguate barriere di utilizzo aiuteranno a monitorare e proteggere la tua proprietà intellettuale e l'integrità del tuo brand.
Dopo la distribuzione, il percorso nei dati dell'AI generativa non è finito. I foundation model vengono continuamente perfezionati via via che interagiscono con i clienti, raccogliendo quantità crescenti di dati, che a loro volta ne migliorano le funzionalità. La supervisione umana (come il fine-tuning supervisionato con annotazioni umane e l'apprendimento per rinforzo dal feedback umano) è necessaria per allineare l'output delle app di AI generativa in esecuzione su foundation model alle intenzioni umane, assicurando che siano utili, etiche e affidabili.
Anche se l'AI generativa può produrre lavori per i clienti che sembrano realizzati da umani, richiede comunque una guida umana con competenze nel gestire questioni etiche e legali riguardanti l'uso dei dati. I revisori umani possono anche identificare e correggere eventuali casi di distorsioni o allucinazioni che potrebbero essersi insinuati nel contenuto.
Nel sondaggio di IBM, i CMO hanno citato la creazione e l'editing di contenuti, la SEO e il social media marketing come i principali casi d'uso B2B per le funzionalità di AI generativa.1 Per quanto riguarda la funzione di marketing B2B, questi leader hanno indicato la generazione di lead e il sales nurturing come i principali casi d'uso.1
Quando è stato chiesto quali fossero le loro maggiori preoccupazioni riguardo all'AI generativa, i leader si sono concentrati sull'accuratezza dei dati, sulla gestione della privacy e sulla disponibilità di risorse qualificate per creare questa soluzione.1 A tal fine, adottare una tecnologia di AI generativa richiede un approccio pratico per costruire, testare e apprendere le sue funzionalità. Questo garantirà che i dati proprietari siano protetti, che le esperienze dei clienti siano rilevanti e gratificanti e che il processo di marketing sia ottimale ed economico.
Per decenni, IBM è stata all'avanguardia nell'AI for Business. Forniamo soluzioni e servizi che aiutano gli esperti di marketing a implementare l'AI generativa in modo responsabile ed efficace. Il portfolio di prodotti AI IBM watsonx è progettato per aiutare i leader del marketing e di altri business a muoversi con disinvoltura nell'ambito dell'AI generativa. Il portfolio comprende:
IBM Consulting e il suo team globale e diversificato di oltre 20.000 esperti di AI aiutano le organizzazioni di marketing a progettare e scalare con rapidità e sicurezza l'AI e l'automazione in tutta l'azienda. Lavoriamo insieme alla tecnologia IBM watsonx e a un ecosistema aperto di partner per fornire qualsiasi modello AI, su qualsiasi cloud, guidati dall'etica e dalla fiducia.
Fai il primo passo verso l'AI generativa con le giuste fonti di dati e l'architettura per supportare l'accesso, la qualità, la ricchezza e la protezione del tuo brand.
