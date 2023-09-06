I dati sono essenziali: creare un'efficace strategia di marketing con l'AI generativa

L'AI generativa è alla base di un nuovo mondo di comunicazioni creative e personalizzate, permettendo ai team di marketing di offrire una maggiore personalizzazione su larga scala e soddisfare le alte aspettative dei clienti odierni. Il potenziale di questo potente nuovo strumento copre l'intero processo di marketing end-to-end, dalla comunicazione interna e produttività ai canali a contatto con il cliente e al supporto prodotto. In un sondaggio condotto nel maggio 2023 da IBM e Momentive.ai (link esterno a ibm.com), Il 67% dei CMO ha dichiarato che prevede di implementare l'AI generativa nei prossimi 12 mesi e l'86% prevede di farlo entro 24 mesi.

L'AI for Business ha da tempo la capacità di raggiungere molteplici funzioni di marketing: connessione fluida su qualsiasi piattaforma o dispositivo, risposta immediata in caso di problemi e personalizzazione basata sulla posizione attuale e sulla cronologia degli acquisti. Ma le soluzioni di AI generativa possono offrire nuove funzionalità ai team di marketing a contatto con i clienti, per garantire una personalizzazione ancora maggiore su larga scala e migliorare le competenze e le prestazioni dei dipendenti.

I team aziendali di marketing possono trarre un grande beneficio dall'AI generativa, ma l'introduzione di questa funzionalità richiederà nuove competenze e processi. Secondo il sondaggio IBM, quando è stato chiesto ai CMO quali fossero le sfide principali nell'adozione dell'AI generativa, hanno elencato tre preoccupazioni principali: gestire la complessità dell'implementazione, creare il set di dati e il rischio relativo al brand e alla proprietà intellettuale (IP).

Con la giusta strategia di AI generativa, gli esperti di marketing possono mitigare queste preoccupazioni. Il percorso inizia con dati affidabili.