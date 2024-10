I modelli di AI generativa utilizzano tecniche di machine learning per generare testo, immagini, audio e video. Questi modelli vengono addestrati su grandi set di dati, modelli di apprendimento e strutture all'interno dei dati per produrre output che imitano il processo decisionale umano.

Nelle applicazioni di marketing, l'AI generativa viene spesso utilizzata in tandem con l'AI tradizionale per aumentare l'efficienza. Per fare un semplice esempio, l'AI generativa può essere utilizzata per creare testi e immagini pubblicitarie, mentre il machine learning può determinare quali clienti riceveranno un determinato contenuto creativo.

Sebbene GPT-4 e Dall-E di OpenAI rimangano alcuni dei modelli più riconosciuti pubblicamente, organizzazioni sempre più all'avanguardia stanno creando soluzioni di AI generativa personalizzate o semi-customizzate addestrate su set di dati specifici per un marchio o un'attività. Ad esempio, la libreria granite di foundation model di IBM è addestrata su dati aziendali provenienti dai settori legale, accademico e finanziario per adattarsi al meglio alle applicazioni aziendali.

Utilizzando modelli orientati al settore aziendale come questi, un'organizzazione può sovrapporre i propri dati, ad esempio le informazioni storiche sulle interazioni con i clienti, su un foundation model. Questo processo crea una serie di strumenti di AI più specifici ed efficaci. Man mano che queste tecnologie "apprendono" nel corso del tempo, i modelli AI appositamente formati per completare attività specifiche possono migliorare continuamente e sviluppare una maggiore capacità per attività specifiche.

I dipartimenti di marketing sono ben posizionati per sfruttare questa tecnologia, poiché la comunicazione con i clienti e la pubblicità generano enormi quantità di dati. L'AI generativa è particolarmente abile nell'analisi di dati non strutturati, come post sui social media o comunicazioni via chat.

Le organizzazioni potrebbero scegliere di integrare questi strumenti in vari modi, con diversi gradi di interazione umana e impatto a livello aziendale. Mentre negli ultimi anni le soluzioni di AI generativa predefinite sono diventate quasi onnipresenti nei dipartimenti marketing di piccole e grandi dimensioni, le organizzazioni stanno adottando sempre più modelli personalizzati e trasformazioni digitali su larga scala guidate dall'AI. Secondo un recente report dell'IBM® Institute for Business Value, più della metà dei CMO afferma di voler creare foundation model basati sui dati proprietari della propria azienda.

In generale, il grado in cui un'azienda adotta l'AI può essere suddiviso in tre categorie: