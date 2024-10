I recenti progressi nella tecnologia dell'AI, come l'AI generativa, hanno migliorato le pratiche di marketing generando esperienze personalizzate quasi in tempo reale. Questi progressi stanno inaugurando un'era di iper-personalizzazione omnicanale, un'esperienza cliente personalizzata e senza interruzioni su tutte le piattaforme che risponde immediatamente al comportamento del cliente.

Poiché la personalizzazione basata sull'AI è diventata più precisa e potente, i consumatori si aspettano esperienze personalizzate. Un recente report dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che tre consumatori su cinque vorrebbero utilizzare le applicazioni di AI mentre fanno acquisti. E secondo la società di consulenza McKinsey, il 71% dei consumatori si aspetta che le aziende forniscano contenuti personalizzati. Il 67% di questi clienti afferma di provare un senso di frustrazione quando le loro interazioni con le aziende non sono adeguate alle loro esigenze.1 È stato dimostrato che anche la personalizzazione favorisce l'espansione. Lo stesso report ha rilevato che le organizzazioni in rapida crescita generano il 40% in più di entrate grazie alla personalizzazione rispetto alle loro controparti che si muovono più lentamente.

Nel panorama odierno, la personalizzazione basata sull'AI viene utilizzata in tutti i settori per creare raccomandazioni di prodotti pertinenti ed esperienze contestualizzate su larga scala. Queste tattiche sono applicabili indipendentemente dal fatto che l'utente target sia un singolo acquirente online, uno specialista degli acquisti in un'organizzazione business-to-business (B2B) o un dipendente che riceve comunicazioni personalizzate.

Alcune applicazioni specifiche del settore per la personalizzazione AI includono: