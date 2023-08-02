Nell'era dell'AI e digitale, le aspettative dei clienti si sono evolute. I clienti si aspettano ormai una soddisfazione immediata, con risposte personalizzate e accurate fornite più velocemente e facilmente che mai. Non vogliono compilare un modulo per richiedere un preventivo, inviare un'e-mail per ottenere informazioni sui prezzi o aspettare per ottenere semplici risposte; vogliono risposte e azioni in tempo reale. Mentre tradizionalmente le esperienze del cliente venivano gestite da agenti umani, gli esperti di marketing digitale si stanno adattando alle attuali aspettative delle persone, pur dovendo far fronte a budget di marketing ridotti. I team di marketing stanno adottando la tecnologia AI per promuovere campagne di marketing più potenti.
L'intelligenza artificiale può essere uno strumento efficace per sviluppare eccezionali strategie di marketing conversazionale. Gli AI chatbot sono disponibili ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e possono scoprire insight sul coinvolgimento e sui pattern di acquisto dei tuoi clienti, per condurre conversazioni più coinvolgenti e offrire esperienze digitali più uniformi e personalizzate attraverso i tuoi canali web e di messaggistica. Ora basate su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e nuove funzionalità di AI generativa, le soluzioni di marketing basate sui chatbot hanno il potenziale per rivoluzionare le esperienze digitali degli utenti, promuovere nuovi livelli di efficienza del marketing digitale e coinvolgere più potenziali clienti, generando maggiori opportunità di vendita.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
IBM watsonx Assistant è una piattaforma di conversational AI aziendale progettata per creare chatbot o agente virtuale in grado di automatizzare i processi di acquisto, promuovere la generazione di lead e promuovere l'e-commerce con un supporto self-service per i clienti. Grazie ai LLM e alle funzionalità di machine learning, watsonx Assistant comprende il linguaggio naturale e fornisce ai clienti risposte e azioni rapide e precise alle richieste.
Con IBM watsonx Assistant i clienti possono:
In seguito alla pandemia di COVID-19, Camping World, cliente IBM, uno dei principali rivenditori di veicoli ricreazionali a livello globale, ha registrato un aumento del volume dei siti web. I clienti che si sono rivolti al call center di Camping World hanno spesso dovuto affrontare lunghi tempi di attesa o sono stati abbandonati per sbaglio. Inoltre, i visitatori del sito web non potevano contattare gli operatori umani durante gli orari di chiusura del call center, lasciando le richieste dei clienti senza risposta e perdendo potenziali nuovi contatti. Con l'infrastruttura attuale, il team di vendita di Camping World non aveva visibilità sul numero di lead qualificati accumulati nelle ore libere.
Sfruttando la tecnologia di watsonx Assistant, Camping World ha impiegato Arvee, un chatbot di messaggistica disponibile 24 ore su 24 per assistere i team di vendita e servizio clienti. Avere una propria piattaforma di chatbot ha permesso agli agenti umani di rispondere a conversazioni più complesse, migliorando i tempi di risposta e l'efficienza degli agenti. Grazie al minor contatto umano, gli agenti umani sono stati in grado di offrire interazioni di qualità superiore con i clienti. Le funzionalità di Arvee includono la raccolta di statistiche sul coinvolgimento del cliente e il monitoraggio dei lead fuori orario, amplificando la visibilità che in precedenza mancava al team di vendita. Con caratteristiche aggiuntive come le funzionalità SMS, il bot ha risposto rapidamente alle domande dei clienti in tempo reale.
Di conseguenza, il numero di conversazioni interrotte è diminuito, il coinvolgimento del cliente è aumentato del 40% e l'efficienza complessiva è aumentata del 33%. L'implementazione di watsonx Assistant stimola conversazioni preziose che generano entrate, contribuendo al suo successo a lungo termine.
Deltic Group, il più grande operatore del Regno Unito di bar e club aperti fino a tarda notte, si è affidato ai canali dei social media per comunicare con la propria base di clienti. Ricevendo 350.000 messaggi su Facebook Messenger ogni anno, solo il 10% riceve una risposta adeguata. Poiché la maggior parte delle notifiche arriva più tardi la sera, il supporto clienti è troppo impegnato per rispondere quando le persone stanno decidendo dove andare. Un'altra preziosa opportunità è convertire le richieste in prenotazioni per feste private o stand, a cui gli ospiti sono più inclini a partecipare se hanno già pagato e tendono a spendere di più. Quel follow-up immediato fa la differenza tra attrarre clienti o perderli a favore di un altro concorrente.
Deltic Group ha riconosciuto che ogni messaggio rappresenta un potenziale cliente, per questo ha integrato gli agenti umani con la tecnologia chatbot per semplificare il percorso del cliente. Partendo dalla pagina Facebook del club, l'assistente virtuale, che funziona su Watsonx Assistant, personalizza le risposte in base alla posizione del cliente e alla location scelta. Dopo aver risposto alle domande dei clienti, i chatbot proseguono con prompt su prenotazioni, feste e stand, indirizzando i clienti a un operatore umano o a un sito di prenotazione online se decidono di acquistare. Questa strategia di chatbot marketing massimizza il tasso di risposta sulle app di messaggistica e i tassi di conversione complessivi.
Ogni interazione unica tra un cliente e un'azienda è essenziale per l'esperienza del cliente. L'introduzione della conversational AI come punto di contatto iniziale con i clienti consente di rispondere rapidamente alle domande e consente agli agenti umani di dare priorità alle conversazioni significative. Senza dover scrivere una sola riga di codice, i team di marketing utilizzano watsonx Assistant per ottimizzare la loro strategia di marketing digitale e ottenere una maggiore soddisfazione dei clienti end-to-end.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Immergiti in questa guida completa che analizza i principali casi d'uso, le funzionalità di base e i consigli dettagliati per aiutarti a scegliere le soluzioni giuste per la tua attività.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come operano le organizzazioni, consenti ai responsabili delle vendite di unificare i workflow, automatizzare le decisioni e generare insight in tempo reale sulla produttività e sulla crescita dei ricavi.
Esplora una roadmap strategica su come la tua organizzazione può sfruttare al meglio le opportunità dell'AI generativa con una trasformazione avanzata basata su Salesforce.
Registrati per ricevere questo report IDC Spotlight e scoprire come sbloccare il potenziale dei tuoi dati aziendali con la gen AI.
IBM watsonx Orchestrate automatizza le attività di vendita ripetitive attraverso i conversational ai chatbots, consentendo ai team di vendita di dedicarsi alle relazioni con il cliente.
IBM iX aiuta le aziende a trasformare la metodologia di vendita e le operazioni che generano fatturato attraverso iniziative basate sui dati.
Aumenta i ricavi e migliora la produttività con una visione a 360 gradi dell'attività di vendita.
IBM watsonx Orchestrate, con la sua tecnologia di automazione e AI generativa, può aiutare il tuo team di vendita a raggiungere il massimo del suo potenziale.