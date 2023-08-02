Nell'era dell'AI e digitale, le aspettative dei clienti si sono evolute. I clienti si aspettano ormai una soddisfazione immediata, con risposte personalizzate e accurate fornite più velocemente e facilmente che mai. Non vogliono compilare un modulo per richiedere un preventivo, inviare un'e-mail per ottenere informazioni sui prezzi o aspettare per ottenere semplici risposte; vogliono risposte e azioni in tempo reale. Mentre tradizionalmente le esperienze del cliente venivano gestite da agenti umani, gli esperti di marketing digitale si stanno adattando alle attuali aspettative delle persone, pur dovendo far fronte a budget di marketing ridotti. I team di marketing stanno adottando la tecnologia AI per promuovere campagne di marketing più potenti.

L'intelligenza artificiale può essere uno strumento efficace per sviluppare eccezionali strategie di marketing conversazionale. Gli AI chatbot sono disponibili ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e possono scoprire insight sul coinvolgimento e sui pattern di acquisto dei tuoi clienti, per condurre conversazioni più coinvolgenti e offrire esperienze digitali più uniformi e personalizzate attraverso i tuoi canali web e di messaggistica. Ora basate su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e nuove funzionalità di AI generativa, le soluzioni di marketing basate sui chatbot hanno il potenziale per rivoluzionare le esperienze digitali degli utenti, promuovere nuovi livelli di efficienza del marketing digitale e coinvolgere più potenziali clienti, generando maggiori opportunità di vendita.