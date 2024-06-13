Che cos'è il coinvolgimento del cliente?

Le aspettative dei clienti sono aumentate negli ultimi anni, portando i clienti a cambiare più rapidamente la fedeltà al marchio. Uno studio IBM retail del 2024 ha rilevato che il 77% dei consumatori di tutte le fasce di reddito afferma di fare compromessi quando i prezzi sono troppo alti. Per questo motivo, le organizzazioni spesso devono dare priorità agli sforzi di coinvolgimento del cliente lungo tutto il loro ciclo di vita, per mantenerli soddisfatti.

Secondo Salesforce, l'80% dei clienti apprezza l'esperienza fornita da un'organizzazione tanto quanto i prodotti e i servizi che vende.1 Le organizzazioni devono entrare in contatto con i clienti durante i loro percorsi omnicanale, dalle interazioni in negozio ai social media, alle e-mail, ai forum e ai contact center. Fornire un servizio clienti omnicanale è il modo migliore per fornire un coinvolgimento del cliente di successo durante tutto il percorso del cliente.

Alcuni clienti desiderano sempre più una connessione emotiva più profonda con le aziende da cui acquistano prodotti e servizi. Altri clienti vogliono semplicemente che gli articoli acquistati funzionino senza problemi.

Un coinvolgimento del cliente efficace aiuta le organizzazioni a reclutare nuovi clienti e fidelizzare i clienti esistenti.