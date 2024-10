Cosa si intende per comunicazione con i dipendenti?

La comunicazione proattiva e multicanale tra i dipendenti, come altri aspetti dell'esperienza dei dipendenti, è diventata esponenzialmente più importante negli ultimi anni. A meno di un anno dall'inizio della pandemia di Covid-19, Gallup ha riferito che il 56% dei dipendenti negli Stati Uniti lavorava in un ambiente completamente remoto.1 Ciò ha portato le organizzazioni a doversi affidare in larga misura a strumenti di comunicazione digitale per i dipendenti, come e-mail e Slack.

Sebbene molti lavoratori siano tornati in ufficio, il paradigma globale è cambiato: il 39% dei knowledge worker in tutto il mondo opera in un ambiente ibrido, secondo la società di consulenza Gartner.2 Allo stesso tempo, molte aziende hanno iniziato a reperire i propri talenti a livello globale, sfruttando la natura senza confini del personale mobile.3

Nell'economia globale moderna, le organizzazioni comunicano con un gruppo più diversificato di dipendenti che potrebbero lavorare da più sedi, in tutti i fusi orari. In questo nuovo paradigma, canali di comunicazione efficaci per i dipendenti aumentano il coinvolgimento dei dipendenti e mantengono una cultura aziendale coesa su una pluralità di piattaforme.

I dipendenti remoti potrebbero ricevere comunicazioni da diversi servizi digitali e strumenti di collaborazione in tempo reale, dai portali dei dipendenti ai software di videoconferenza. Questi rapidi cambiamenti nella forza lavoro globale hanno creato un ambiente in cui i leader delle grandi organizzazioni gestiscono in genere molti più tipi di comunicazione rispetto al passato.

Oggi, una comunicazione efficace con i dipendenti è una pietra miliare del successo organizzativo: come rilevato da un recente report dell'IBM Institute for Business Value, le organizzazioni che offrono le migliori esperienze per i dipendenti superano le altre in termini di crescita dei ricavi del 31%. Promuovendo canali di comunicazione aperti, chiari e coerenti, le organizzazioni possono migliorare il coinvolgimento, la collaborazione e la produttività dei dipendenti, ridurre il fatturato e sviluppare i talenti chiave.