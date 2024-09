Nel determinare l'approccio migliore per rinnovare il proprio sistema di risorse umane, AusNet ha preso in considerazione due opzioni principali: il miglioramento dell'attuale piattaforma, che includeva moduli di talenti obsoleti di SAP SuccessFactors, o la sostituzione del suo sistema antiquato con SAP SuccessFactors Employee Central, un sistema informativo delle risorse umane (HRIS) basato su cloud. In qualità di consulente per la trasformazione del progetto, SAP SuccessFactors Consulting Services, parte di IBM Consulting™ Business Transformation Services, ha individuato il problema da una prospettiva sistemica e ha consigliato l'ultima soluzione.

Con SAP SuccessFactors Employee Central come base, AusNet ha scelto diversi moduli aggiuntivi per soddisfare i requisiti aziendali e migliorare la produttività. Innanzitutto, ha selezionato un modulo di orari e presenze per garantire che i dipendenti fossero pagati correttamente. Inoltre, ha incrementato i suoi moduli di talento esistenti.

Lavorando come un solo team, un altro valore interno di AusNet, IBM e AusNet hanno unito le proprie forze con gli esperti SAP per implementare la soluzione nel luglio 2022, utilizzando un unico project manager per guidare lo sforzo. Costruire un sistema software e un quadro di conformità sugli accordi aziendali è stata una sfida impegnativa. Il processo ha richiesto molte ore per l'incorporazione di regole aziendali, informazioni provenienti da documenti legali e metriche di conformità.

Mentre il team IT di AusNet ha avviato il progetto ed è stato fortemente coinvolto per tutto il tempo, il team delle risorse umane ha guidato gran parte della progettazione del sistema. Utilizzando una combinazione di principi agili e una progettazione incentrata sull'uomo, il team è stato comunque costretto a sollecitare input dai dipendenti in base ai requisiti di conformità.

"Eravamo piuttosto decisi nel coinvolgere dipendenti e manager riguardo al modo in cui volevamo che partecipassero," afferma Repacholi. “Abbiamo creato un gruppo di riferimento aziendale con il compito di garantire che le persone coinvolte nel progetto sapessero cosa stava succedendo. Alcune cose erano in discussione e altre no. Per questo abbiamo fatto in modo che il piano di cambiamento fosse davvero chiaro."



Allo stesso tempo, il team è rimasto fedele alla pratica della trasparenza di AusNet, contattando i dipendenti per tutta la durata del progetto. AusNet ha inoltre coinvolto un gruppo di test quando è stato necessario. "Ci sono state alcune cose che abbiamo scoperto lungo il percorso e che hanno richiesto un ripensamento del lavoro di configurazione," spiega Repacholi. "Il vantaggio è stato che IBM ci ha detto: 'Qualunque cosa dobbiamo fare per arrivare alla fine, continueremo ad adattare il sistema per soddisfare i requisiti su misura di AusNet, assicurandoci che sia fatto bene."



Alla fine, il team ha implementato la soluzione e ha consolidato 38 processi aziendali da tre sistemi in uno.