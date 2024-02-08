Come creare esperienze eccezionali per i dipendenti

Man mano che il confine tra la vita personale e professionale dei dipendenti si fa più labile, i dipendenti si aspettano un posto di lavoro più flessibile ed empatico che tenga pienamente conto della loro persona. Questo cambiamento delle aspettative dei dipendenti si sta verificando in un contesto difficile, caratterizzato da rapidi progressi tecnologici, crescenti lacune delle competenze e imprevedibili problemi socioeconomici. E come se non bastasse, la natura stessa delle risorse umane resiste all'ottimizzazione, poiché le esperienze dei dipendenti sono difficili da quantificare e cambiare le organizzazioni è un'impresa ardua.
Nonostante queste sfide, i dipendenti si aspettano che le loro interazioni ed esperienze con un'azienda siano all'altezza dei valori del marchio. Le Risorse Umane hanno un ruolo fondamentale nel soddisfare queste aspettative per consentire all'azienda di rimanere competitiva e i dirigenti ritengono che l'AI generativa possa aiutare a guidare la trasformazione delle risorse umane e dei talenti. Se le aziende adottano un approccio HR proattivo e dinamico per affrontare le sfide attuali e future, attrarre e trattenere i migliori talenti e sviluppare competenze future, possono offrire un'esperienza di livello mondiale per tutti.
I leader HR vedono sempre più i dipendenti non solo come parte integrante della forza lavoro, ma anche come individui unici che ricoprono molti ruoli. Questo approccio olistico rappresenta un cambiamento di paradigma che abbraccia la natura multiforme delle persone e dei paesaggi in cui si muovono. Per coincidenza, i dipendenti pensano che le loro priorità personali e professionali siano interconnesse e reciprocamente influenti e vorrebbero che i loro datori di lavoro facessero lo stesso. In un recente sondaggio, oltre il 70% dei dipendenti ha evidenziato le condizioni di lavoro, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la flessibilità come i fattori più importanti per loro.
Durante la permanenza in azienda, le persone subiscono molti cambiamenti che hanno un impatto non solo sul loro contributo, ma anche sul tipo di supporto che richiedono al datore di lavoro. Le Risorse Umane possono aiutare le persone a gestire questi cambiamenti in diversi modi, tra cui sviluppare una roadmap di carriera allineata a esperienza e obiettivi, fornire sostegno durante le diverse fasi della pianificazione familiare, creare uno spazio di lavoro fisico che risponda alle loro esigenze di accessibilità e ai tratti della personalità, oppure offrire soluzioni di lavoro flessibili.
Ora le Risorse Umane hanno il compito di migliorare la vita piena dei dipendenti e superare le interazioni di breve durata tramite esperienze guidate dalla tecnologia, come l'automazione basata su AI generativa, workflow intelligenti, assistenti virtuali, chatbot e assistenti digitali. Integrare AI e automazione in ogni processo consente ai dipendenti di concentrarsi su ciò che è importante per loro come individui. Questo compito è complesso, ma, se effettuati in modo ponderato, questi investimenti producono una solida esperienza per i dipendenti, che può potenzialmente aiutarli ad essere più felici e più produttivi nel lavoro.
Sebbene le Risorse Umane non sia il solo reparto responsabile dell'esperienza dei dipendenti di un'organizzazione, i reparti delle Risorse Umane stanno diventando sempre più i principali sostenitori della nuova esperienza dei dipendenti. Se le Risorse Umane aiutano a reinventare l'esperienza dei dipendenti, si stanno spostando verso un modello di consegna flessibile e ispirato ai consumatori, proattivo, personalizzato, pertinente e incentrato sui risultati. Le organizzazioni devono anche sfruttare l'immaginazione, la visione e l'empatia a livello aziendale per coinvolgere e servire in modo creativo le persone che desiderano semplicità e autonomia.
L'approccio HR di un'esperienza personale completa all'esperienza dei dipendenti va oltre l'imposizione di canali di accesso digitali; si tratta di rendere questi canali così convincenti da attirare naturalmente gli utenti. E, cosa fondamentale, i dipendenti hanno pur sempre accesso all'assistenza umana per le situazioni sensibili, urgenti e strettamente personali.
La mentalità olistica consente ai dipendenti di accedere alle risorse autonomamente, anticipa le loro esigenze e fornisce soluzioni proattive.
I benefici della trasformazione guidano il valore aziendale tramite miglioramenti come:
Per affrontare questo cambiamento verso un'esperienza completa del dipendente e trarre vantaggio da questi benefici, le aziende devono svolgere tre attività cruciali:
L'obiettivo è trasformare le Risorse Umane in un modello moderno di erogazione dei servizi che ribalti la prospettiva e si concentri sul dipendente. Si tratta di capire perché le persone hanno bisogno di esperienze specifiche in momenti specifici e di rendere queste esperienze il più fluide possibile. Dalla prospettiva del consumatore significa superare i silo tradizionali sia all'interno che all'esterno delle Risorse Umane, per semplificare le attività, supportare i dipendenti durante i periodi di transizione della vita e fornire accesso alle risorse per lo sviluppo di competenze e informazioni. Con l'AI generativa, le Risorse Umane dispongono finalmente di una tecnologia che può aiutare a scalare queste interazioni altamente personalizzate e strettamente su misura.
La transizione verso l'offerta di un'esperienza del dipendente completamente autonoma comprende l'evoluzione successiva delle Risorse Umane. Riconosce la complessità e il dinamismo degli individui, la natura sempre mutevole delle forze esterne e il ruolo fondamentale dell'esperienza dei dipendenti nell'affrontare questa realtà. Le aziende che adottano questo modello sono in grado di attrarre, sviluppare e trattenere i talenti di cui hanno bisogno per competere.
