Come creare esperienze eccezionali per i dipendenti

I leader HR vedono sempre più i dipendenti non solo come parte integrante della forza lavoro, ma anche come individui unici che ricoprono molti ruoli. Questo approccio olistico rappresenta un cambiamento di paradigma che abbraccia la natura multiforme delle persone e dei paesaggi in cui si muovono. Per coincidenza, i dipendenti pensano che le loro priorità personali e professionali siano interconnesse e reciprocamente influenti e vorrebbero che i loro datori di lavoro facessero lo stesso. In un recente sondaggio, oltre il 70% dei dipendenti ha evidenziato le condizioni di lavoro, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la flessibilità come i fattori più importanti per loro.



Durante la permanenza in azienda, le persone subiscono molti cambiamenti che hanno un impatto non solo sul loro contributo, ma anche sul tipo di supporto che richiedono al datore di lavoro. Le Risorse Umane possono aiutare le persone a gestire questi cambiamenti in diversi modi, tra cui sviluppare una roadmap di carriera allineata a esperienza e obiettivi, fornire sostegno durante le diverse fasi della pianificazione familiare, creare uno spazio di lavoro fisico che risponda alle loro esigenze di accessibilità e ai tratti della personalità, oppure offrire soluzioni di lavoro flessibili.

Ora le Risorse Umane hanno il compito di migliorare la vita piena dei dipendenti e superare le interazioni di breve durata tramite esperienze guidate dalla tecnologia, come l'automazione basata su AI generativa, workflow intelligenti, assistenti virtuali, chatbot e assistenti digitali. Integrare AI e automazione in ogni processo consente ai dipendenti di concentrarsi su ciò che è importante per loro come individui. Questo compito è complesso, ma, se effettuati in modo ponderato, questi investimenti producono una solida esperienza per i dipendenti, che può potenzialmente aiutarli ad essere più felici e più produttivi nel lavoro.

Sebbene le Risorse Umane non sia il solo reparto responsabile dell'esperienza dei dipendenti di un'organizzazione, i reparti delle Risorse Umane stanno diventando sempre più i principali sostenitori della nuova esperienza dei dipendenti. Se le Risorse Umane aiutano a reinventare l'esperienza dei dipendenti, si stanno spostando verso un modello di consegna flessibile e ispirato ai consumatori, proattivo, personalizzato, pertinente e incentrato sui risultati. Le organizzazioni devono anche sfruttare l'immaginazione, la visione e l'empatia a livello aziendale per coinvolgere e servire in modo creativo le persone che desiderano semplicità e autonomia.