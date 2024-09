Cos'è SAP SuccessFactors?

Il sistema SaaS (software-as-a-service) è uno dei numerosi moduli offerti da SAP, uno dei più popolari fornitori ERP (enterprise resource planning) al mondo. La più avanzata suite per le risorse umane è stata progettata per centralizzare e semplificare quasi tutti gli aspetti del processo di gestione delle risorse umane attraverso il suo intero ciclo di vita, tra cui:

Onboarding, reclutamento e fidelizzazione

Gestione delle prestazioni, metriche e people analytics

Gestione delle retribuzioni, buste paga e amministrazione dei benefit

Orari e presenze

Gestione dei talenti, identificazione dei successori e assunzione

Apprendimento e sviluppo professionale dei talenti

Come altri prodotti e moduli SAP, SAP SuccessFactors è principalmente basato sul cloud, ma nei casi in cui richiede l'archiviazione dei dati on-premise, il software può essere implementato come parte di un modello di cloud ibrido. Il software può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri prodotti SAP, come SAP CRM per la gestione delle relazioni con i clienti o SAP SCM per la gestione della supply chain.