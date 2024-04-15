Perché i CHRO sono la chiave per sbloccare il potenziale dell'AI per la forza lavoro

Non si tratta più di sapere se l'AI trasformerà il business e la forza lavoro, ma come accadrà. Uno studio dell'IBM Institute for Business Value ha rivelato che quasi il 60% dei CEO intervistati ritiene che il vantaggio competitivo dipenderà da chi dispone dell'AI generativa più avanzata.
Con così tanti leader che ora cercano di abbracciare la tecnologia per la trasformazione aziendale, alcuni si chiedono quale leader dei vertici aziendali sarà al posto di guida per orchestrare quel cambiamento.
I Chief Human Resources Officer (CHRO) sono nella posizione perfetta per guidare la forza lavoro verso il futuro promuovendo una cultura della crescita e dell'apprendimento, assumendo al contempo la guida sia delle competenze delle persone che delle competenze di AI. Ecco come i CHRO possono cogliere l'opportunità.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Il successo dell'implementazione della tecnologia dipende dall'avere il giusto modello operativo e il talento per gestirlo. I dipendenti devono capire come utilizzare la tecnologia e accettare l'adozione. È fondamentalmente un percorso di leadership e cambiamento, non un percorso di tecnologia.
Le organizzazioni cercheranno di aumentare l'acume tecnico complessivo della loro forza lavoro e assicurarsi che abbiano una conoscenza di base dell'AI in modo da poter essere sia pensatori critici che utenti della tecnologia. Qui, i CHRO possono avvalersi delle loro competenze e svolgere un ruolo critico in futuro, migliorando le competenze delle persone, creando culture di mentalità di crescita e apprendimento e promuovendo un cambiamento organizzativo sostenuto.
Affinché i dipendenti ottengano il massimo dall'AI, devono capire usare i suoi prompt, valutarne gli output e poi perfezionarla e modificarla. Ad esempio, quando interagisci con un assistente basato su AI generativa, otterrai risposte molto diverse se gli chiedi di "descriverlo a un dirigente" rispetto a "descriverlo a un bambino di quinta elementare". I dipendenti devono anche essere istruiti e messi in grado di porre le domande giuste sugli output dell'AI e sui dati di origine e analizzarli per verificarne l'accuratezza, la distorsione e altro ancora.
Oggi, molte aziende potrebbero non concentrarsi più solo sulla ricerca del talento umano di cui hanno bisogno per eseguire la propria strategia aziendale. Dovrebbero considerare in modo più ampio come sviluppare, acquistare, prendere in prestito o "automatizzare" le competenze necessarie per il presente e il futuro.
La sfida principale del CHRO è quella di orchestrare la nuova forza lavoro composta da esseri umani e AI. I migliori CHRO possono affrontare questa sfida, utilizzando la loro comprensione completa della forza lavoro e di come progettare ruoli e competenze all'interno di un modello operativo per sfruttare al meglio i punti di forza degli umani e dell'AI.
In passato, ciò comportava l'analisi dei ruoli di cui l'azienda ha bisogno per eseguire la sua strategia, suddividerli nelle competenze e nei compiti essenziali e sviluppare una strategia di competenze e assunzioni per colmare eventuali lacune. In futuro, ciò significa valutare le descrizioni delle mansioni, identificare le attività più adatte alla tecnologia e le attività più adatte alle persone e ridisegnare i ruoli e il lavoro stesso.
Man mano che i principali CHRO collaborano con i colleghi dei vertici aziendali per ridefinire i ruoli e adattare l'esecuzione delle attività tramite AI e automazione, valutano probabilmente la roadmap tecnologica per le competenze. Con una chiara roadmap delle competenze stabilita, possono svolgere un ruolo chiave nella creazione di soluzioni basate su AI che soddisfino le esigenze aziendali.
I leader delle risorse umane hanno una profonda competenza nella formazione delle best practice che possono informare non solo il modo in cui le persone vengono formate per acquisire competenze, ma anche il modo in cui vengono formate le soluzioni AI stesse.
Per addestrare un assistente basato su AI generativa ad imparare la gestione dei progetti, ad esempio, è necessario un set forte di dati non strutturati sul lavoro e sulle attività richieste. I responsabili delle risorse umane sono in genere a conoscenza delle misure da adottare per reperire e valutare i contenuti per l'addestramento, collaborando con gli esperti in materia funzionale di quell'area.
Questo è solo l'inizio. In futuro, i leader aziendali dovrebbero anche considerare come convalidare, testare e certificare queste competenze dell'AI.
Immagina una soluzione di AI addestrata per supportare i contabili nelle principali attività contabili. Come possono le aziende testare e monitorare le funzionalità della propria soluzione di AI e garantire che gli output siano sufficientemente accurati? I responsabili delle risorse umane hanno l'esperienza e la conoscenza delle principali pratiche in materia di formazione e altro ancora di cui le aziende avranno bisogno per implementare questa nuova tecnologia.
Anche se siamo ancora nelle prime fasi dell'era dell'AI, i principali CHRO hanno un'idea dell'impatto previsto di queste potenti tecnologie. Coloro che sapranno cogliere il momento per costruire una strategia di forza lavoro e di competenze che sfrutti al massimo i dipendenti e utilizzi in modo responsabile l'AI saranno pronti ad avere successo.
Ascolta gli esperti mentre spiegano come utilizzare l'AI e i dati in modo etico per rendere le risorse umane più efficienti e... umane.
Scopri 10 modi in cui le risorse umane possono diventare un consulente strategico per sviluppare un modello incentrato sulle persone che prepari al meglio l'azienda per il futuro.
Scopri come i responsabili delle risorse umane possono creare una cultura potenziata dall'AI generativa abbracciando la sperimentazione e responsabilizzando le persone.
Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti.
Accelera i processi HR con IBM watsonx Orchestrate e automatizza le attività ripetitive.
Semplifica i processi HR, migliora il processo decisionale e promuovi i risultati aziendali con le soluzioni di AI generativa.
Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale lavorativo e dei dipendenti.