Perché i CHRO sono la chiave per sbloccare il potenziale dell'AI per la forza lavoro

Il successo dell'implementazione della tecnologia dipende dall'avere il giusto modello operativo e il talento per gestirlo. I dipendenti devono capire come utilizzare la tecnologia e accettare l'adozione. È fondamentalmente un percorso di leadership e cambiamento, non un percorso di tecnologia.

Le organizzazioni cercheranno di aumentare l'acume tecnico complessivo della loro forza lavoro e assicurarsi che abbiano una conoscenza di base dell'AI in modo da poter essere sia pensatori critici che utenti della tecnologia. Qui, i CHRO possono avvalersi delle loro competenze e svolgere un ruolo critico in futuro, migliorando le competenze delle persone, creando culture di mentalità di crescita e apprendimento e promuovendo un cambiamento organizzativo sostenuto.

Affinché i dipendenti ottengano il massimo dall'AI, devono capire usare i suoi prompt, valutarne gli output e poi perfezionarla e modificarla. Ad esempio, quando interagisci con un assistente basato su AI generativa, otterrai risposte molto diverse se gli chiedi di "descriverlo a un dirigente" rispetto a "descriverlo a un bambino di quinta elementare". I dipendenti devono anche essere istruiti e messi in grado di porre le domande giuste sugli output dell'AI e sui dati di origine e analizzarli per verificarne l'accuratezza, la distorsione e altro ancora.