Applicare l'AI all'interno in un'azienda può rappresentare una sfida, che richiede ai responsabili delle decisioni e agli stakeholder di investire tempo ed energie significative per delineare il modo in cui la tecnologia si integrerà nella loro organizzazione. Nell'ambito di una trasformazione AI, le aziende potrebbero trovarsi a gestire grandi volumi di dati e ad avere bisogno di una potenza di calcolo significativa per raggiungere i loro obiettivi.

Le implementazioni di successo in genere richiedono una ricerca approfondita sui modelli di AI adatti all'organizzazione e investimenti significativi in infrastrutture per potenziare le soluzioni di AI. Sempre più spesso, le organizzazioni valutano l'idea di adottare modelli hybrid cloud per supportare l'adozione e l'implementazione su larga scala.