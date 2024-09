DataOps utilizza la filosofia di sviluppo agile per apportare velocità, flessibilità e collaborazione alla gestione dei dati. I principi che definiscono la metodologia Agile sono lo sviluppo iterativo e il miglioramento continuo basato sul feedback e sull'adattabilità, con l'obiettivo di fornire valore agli utenti presto e spesso.

DataOps prende in prestito questi principi fondamentali dalla metodologia Agile e li applica alla gestione dei dati. Lo sviluppo iterativo consiste nel costruire qualcosa a piccoli passi, ottenere feedback e apportare modifiche prima di passare alla fase successiva. In DataOps, questo si traduce nella suddivisione delle pipeline di dati in fasi più piccole per velocizzare lo sviluppo, il test e l'implementazione. Ciò consente una fornitura più rapida di informazioni sui dati (comportamento dei clienti, inefficienze dei processi, sviluppo del prodotto) e offre ai team addetti ai dati lo spazio per adattarsi alle esigenze in evoluzione.

Il monitoraggio continuo e il feedback sulle pipeline di dati consentono miglioramenti continui, garantendo che la consegna dei dati rimanga efficiente. Il ciclo di iterazione semplifica la gestione di nuove risorse di dati, il cambiamento dei requisiti degli utenti o delle esigenze aziendali, garantendo che il processo di gestione dei dati rimanga pertinente. Le modifiche ai dati vengono documentate utilizzando un sistema di controllo delle versioni, come Git, per tenere traccia delle modifiche dei modelli di dati e consentire rollback più semplici.

La collaborazione e la comunicazione sono fondamentali per Agile, e DataOps riflette questo aspetto. Ingegneri, analisti e team aziendali collaborano per definire gli obiettivi e garantire che le pipeline forniscano valore aziendale sotto forma di dati affidabili e utilizzabili. Gli stakeholder, l'IT e i data scientist hanno l'opportunità di aggiungere valore al processo in un ciclo di feedback continuo per aiutare a risolvere i problemi, costruire prodotti migliori e ottenere insight affidabili dai dati.

Ad esempio, se l'obiettivo è aggiornare un prodotto per soddisfare gli utenti, il team DataOps può esaminare i dati dell'organizzazione per ottenere insight su ciò che i clienti cercano e utilizzare tali informazioni per migliorare l'offerta di prodotti.