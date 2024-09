Il caso d'uso più noto dell'OCR è la conversione di documenti cartacei stampati in documenti di testo leggibili da un dispositivo automatico. Dopo che un documento cartaceo scansionato è stato sottoposto all'elaborazione OCR, il testo del documento può essere modificato con un elaboratore di testi come Microsoft Word o Google Docs. Diversi casi d'uso possono accelerare i workload in molti settori, tra cui l'istruzione, la finanza, la sanità, la logistica e i trasporti, l'elaborazione e il recupero di documenti di prestito, cartelle cliniche dei pazienti, moduli assicurativi, etichette, fatture e ricevute.

L'OCR viene spesso utilizzato come tecnologia nascosta, alla base di molti sistemi e servizi ben noti nella nostra vita quotidiana. Casi d'uso importanti, ma meno noti, della tecnologia OCR includono l'automazione dell'inserimento dati, l'assistenza a persone non vedenti e ipovedenti e l'indicizzazione di documenti per i motori di ricerca, come passaporti, numeri di targa, fatture, estratti conto bancari, elaborazione e trascrizione degli assegni, biglietti da visita e riconoscimento automatico dei numeri di targa.

L'OCR consente l'ottimizzazione del big data modeling convertendo documenti cartacei e scansionati in file PDF leggibili da un dispositivo automatico e ricercabili. L'elaborazione e il recupero di informazioni preziose richiedono innanzitutto l'applicazione dell'OCR nei documenti in cui non sono già presenti livelli di testo.

Con il riconoscimento del testo OCR, i documenti scansionati possono essere integrati in un sistema di big data che è quindi in grado di leggere i dati dei clienti da estratti conto bancari, contratti e altri importanti documenti stampati. Anziché lasciare che i dipendenti esaminino innumerevoli documenti di immagine e inseriscano manualmente gli input in un workflow automatizzato di big data processing, le organizzazioni possono utilizzare l'OCR per automatizzare tale processo nella fase di input del data mining. Il software OCR è in grado di estrarre il testo visualizzato nelle immagini, salvare il file di testo e supportare più formati, tra cui jpg, jpeg, png, bmp, tiff e pdf.