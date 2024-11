Per raggiungere questo obiettivo con successo è necessaria una pianificazione attenta e la giusta soluzione di elaborazione dei documenti.

L'elaborazione dei documenti converte i moduli manuali e i dati analogici in un formato digitale in modo che possano essere integrati nei processi aziendali quotidiani. Utilizzando un sistema di elaborazione dei documenti per estrarre i dati, un'azienda può replicare digitalmente la struttura, il layout, il testo e le immagini originali del documento.

L'elaborazione dei documenti è ideale per convertire documenti con formati identici. Se i formati sono irriconoscibili o incoerenti, potrebbe essere necessario reindirizzare il processo a operatori umani per completare la conversione.

Nel seguente video, Jamil Spain fornisce un'analisi dettagliata dell'elaborazione dei documenti: